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Свят Белгия спира част от влаковете заради очаквани рекордни горещини

Белгия спира част от влаковете заради очаквани рекордни горещини

bTV Бизнес екип

Местни медии отбелязват, че част от спряните влакове не разполагат с климатици

Белгийските железници съобщиха, че през тази седмица част от влаковете няма да се движат заради очакваните рекордно високи температури и риска от повреди по железопътната инфраструктура. Според прогнозите на синоптиците в сряда в Белгия може да бъде отчетен нов исторически температурен рекорд, като термометрите на сянка се очаква да покажат 37 градуса, а горещините да се задържат няколко дни, предава БТА. 

От ръководството на железниците предупреждават, че високите температури могат да доведат до деформации на релсите, както и до по-чести технически неизправности на влаковете. Това крие риск от блокиране на движението по определени участъци от железопътната мрежа.

Снимка: iStock

Местни медии отбелязват, че част от спряните влакове не разполагат с климатици и се използват основно в пиковите часове. През останалото време те стоят на открито под силното слънце, без възможност за охлаждане, което ги прави неизползваеми при подобни екстремни температури.

Последният температурен рекорд в Белгия беше регистриран през лятото на 2020 г., когато стойностите достигнаха между 35 и 36 градуса. Тогава горещата вълна съвпадна с въведените противоепидемични мерки и ограниченията за свободно придвижване на гражданите, които бяха принудени да останат по домовете си.

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Тази седмица, заради съкратеното разписание на железниците, е възможно част от служителите да се възползват от правото си да работят дистанционно през половината от работното време, както позволява белгийското законодателство, допълват местните медии. Очакваните екстремни горещини поставят на изпитание както транспортната система на страната, така и ежедневието на хората, като властите следят внимателно развитието на метеорологичната обстановка през следващите дни.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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