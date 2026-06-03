Кувейт: 70% от производството ще бъде възстановено 8 седмици след отварянето на Ормузкия проток

Рафинериите в региона вече подготвят стратегиите си за периода след кризата с доставките

Кувейт може да възстанови около 70% от добива си на петрол в рамките на шест до осем седмици след повторното отваряне на Ормузкия проток. Това заяви управляващият директор по международен маркетинг на Kuwait Petroleum Company, шейх Халед Ахмад Ал-Сабах, по време на конференцията S&P Global Energy Middle East, цитиран от Ройтерс. По думите му за възстановяването на останалите 30% ще бъде необходим още около месец, предаде БНР.

Снимка: Reuters

Посочените срокове са по-кратки от някои други прогнози за периода след пълното възобновяване на трафика през Ормузкия проток, който на практика беше затворен от Иран след американско-израелските удари в края на февруари. Ден по-рано изпълнителният вицепрезидент на ADNOC по продажби и търговия Филип Хури заяви, че възстановяването на транзита до нивата отпреди войната може да отнеме до средата на 2027 г. От своя страна ръководителят на петролния отдел на Международната агенция по енергетика Торил Босони посочи, че дори при постигнато споразумение процесът може да продължи между шест и осем месеца.

Шейх Халед Ахмад Ал-Сабах допълни, че Kuwait Petroleum Company ще може да върне и рафинериите си към нормални производствени нива в рамките на две до три седмици. Компанията разполага с рафиниращ капацитет от около 1,4 милиона барела дневно. Според ръководителя на изследванията на Vitol Bahrain Бадер Нурудин рафинериите в Персийския залив биха могли да достигнат между 90% и 95% от капацитета си в рамките на 40 до 60 дни.

Междувременно рафинериите в региона вече подготвят стратегиите си за периода след кризата с доставките. Ал-Сабах съобщи, че Кувейт води разговори с „приятелски държави“ за потенциални проекти за изграждане на тръбопроводи. По думите му сегашната ситуация ясно е показала значението на подобна инфраструктура, както и необходимостта от по-големи възможности за съхранение на суров петрол.

В краткосрочен план ADNOC очаква значително увеличение на търсенето на петрол, тъй като пазарите ще се стремят да възстановят запасите си. След този първоначален ръст компанията прогнозира по-стабилно възстановяване на пазара с постепенно нормализиране на цените, посочи старшият вицепрезидент по бизнес трансформация Фатема бин Салим Ал Тенейджи.