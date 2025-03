Купуват ли парите щастие – проучване даде интересен отговор

Щастието на най-щастливите хора расте с доходите

В даден момент от живота си вероятно сте чували фразата „Парите не могат да купят щастие“. Двама известни икономисти обединиха усилия, за да дадат окончателен отговор на въпроса дали има граница, след която парите вече не носят щастие, предаде Fortune. Оказва се, че за повечето хора такава граница няма.

Покойният Даниел Канеман, носител на Нобелова награда за икономика, и професорът от Университета на Пенсилвания Матю Килингсуърт публикуват изследване с противоречиви резултати относно връзката между парите и щастието.

Колко пари са необходими, за да бъдете щастливи?

Проучването на двамата известни икономисти, публикувано в списанието PNAS, установява, че влиянието на парите върху щастието зависи от цялостното емоционално благополучие. Анализирайки над 450 000 отговора от Gallup-Healthways Well-Being Index – ежедневна анкета сред 1 000 американци, проведена в периода 2008–2009 г., изследователите откриват, че връзката между парите и щастието се разделя на три основни групи – най-нещастни, средно щастливи и най-щастливи.

За хората, които се чувстват най-нещастни, щастието нараства с доходите до 100 000 долара, след което се стабилизира. За тези със средно ниво на емоционално благополучие щастието продължава да се увеличава пропорционално с доходите, без да има видима горна граница. Най-интересният резултат обаче е при групата на най-щастливите – при тях щастието расте с доходите, но след 100 000 долара този ръст не само продължава, а дори се ускорява.

„Най-просто казано, това означава, че за повечето хора по-високият доход е свързан с по-голямо щастие. Изключението са хората, които са финансово добре осигурени, но нещастни. Например, ако сте богати и нещастни, повече пари няма да помогнат. За всички останали повече пари бяха свързани с по-голямо щастие, макар и в различна степен,“ заявява Матю Килингсуърт.

Един от съавторите на изследването, професор по психология в Университета на Пенсилвания Барбара Мелърс, отбеляза, че тези открития показват, че парите и емоционалното благополучие не са свързани чрез една единствена връзка. Щастието зависи от много фактори – и за най-нещастните, само парите не могат да променят това, след като се достигне определено ниво на доходи.

Екипът изследователи, стоящи зад проучването, вярва, че тези открития могат да имат реални последствия извън начина, по който хората се отнасят към парите. Такъв тип знания са важни за хората, които правят избори за кариера или претеглят по-високите доходи спрямо други приоритети в живота.

Въпреки това, Килингсуърт подчерта, че благополучието зависи от много повече от доходите.

„Парите са само един от многото фактори, които определят щастието. Парите не са тайната на щастието, но вероятно могат да помогнат малко“, казва той.

Защо парите те правят по-щастлив?

Всеки има различни причини, поради които повече пари биха го направили по-щастлив: облекчение от стреса на студентските кредити, възможността да си позволиш хубав дом, осигуряване на децата, наличието на средства за пътувания, по-добър достъп до качествено медицинско обслужване и създаване на буфер за пенсиониране. Но има и други фактори, които играят роля, когато става въпрос за доходи и щастие.

Forbes посочва, че покойният изследовател на щастието Ед Диенер – наричан доктор „Щастие“ – е написал в книгата си Happiness, че парите могат да донесат спокойствие.

„Финансовите ресурси могат да служат като буфер срещу негативните събития в живота, което означава, че повече пари ви позволяват да избегнете стреса и притесненията, които могат да дойдат с това да имаш по-ниски доходи“, пише доктор „Щастие“.

Хората често се страхуват от липса на ресурси, според професора от Университета в Тексас Радж Рагхунатан. Той отбелязва в книгата си If You’re So Smart, Why Aren’t You Happy?, че чувството, че имаме достатъчно, е от съществено значение за щастието.

„Когато се чувстваме в изобилие, животът изглежда като уютен хаос - перфектен, въпреки своите несъвършенства. С това идва и усещането за сигурност, че имаме достъп до всички ресурси, от които бихме могли да се нуждаем“, казва Рагхунатан.

Повече пари също водят до по-голямо усещане за свобода, според социолога Рейчъл Шерман, автор на книгата Uneasy Street: The Anxieties of Affluence. Когато тя попитала богатите нюйоркчани за ползите от богатството, много от тях отговорили, че то им предоставя свобода, чувство за контрол върху живота им и усещане за автономия.

Накрая, вашето щастие зависи и от това как използвате парите си. Проучване от 2017 г. установи, че използването на пари за купуване на време – по-специално, закупуването на услуги, които спестяват време, като помощ при обичайни домакински задължения като почистване, пазаруване и готвене – увеличава щастието. Други изследвания показват, че харченето на пари за другите и приоритизирането на преживявания пред материални придобивки също способстват за по-голямо щастие.