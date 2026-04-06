Купуваме по-скъп великденски шоколад тази година

Световното производство на какао е станало значително по-нестабилно

Шоколадът е много популярен по време на Великденския сезон, но шоколадът и какаото са сред хранителните продукти с най-високи нива на инфлация в Европа. Цените и на двата вида се повишиха с над 15% годишно в ЕС преди Великден, като общата инфлация е 2,3%. Експертите посочват срив във веригата за доставки на какао поради метеорологичните условия в Африка.

И така, как са се увеличили цените на какаото през последната година? Какви са причините за покачването на цените на какаото и шоколада? И как е нарушена веригата за доставки на какао?

Годишните потребителски цени на какаото и шоколада на прах са се повишили с 15,3% към декември 2025 г. Цените на шоколада също са се увеличили с 15,6% за същия период. И двата продукта са сред петте най-добри категории храни и безалкохолни напитки с най-висока годишна инфлация в ЕС според Евростат.

13% спад в производството на какао

Жоел Фрай, служител по комуникациите в Швейцарската платформа за устойчиво какао, подчерта, че световното производство на какао е станало значително по-нестабилно през последните години и че какаовата година 2023–2024 се откроява като особено трудна.

„Според ревизираните оценки на Международната организация по какаото (ICCO), световното производство на какао е спаднало от 5,016 милиона тона през 2022–2023 г. до 4,368 милиона тона през 2023–2024 г., което е спад от 12,9%“, каза той пред Euronews Business.

Той добави, че съотношението запаси/смляни продукти е спаднало от 34,9% на 26,4% през същия период, което показва много по-стегнат пазар.

„През последните години веригата за доставки на какао беше нарушена предимно от страна на производството, като сезон 2023–2024 регистрира особено силно свиване“, каза пред Euronews Business Емилиано Магрини, икономист в Организацията на обединените нации за прехрана и земеделие (ФАО).

Той подчерта, че тези шокове генерираха голям глобален производствен дефицит и тласнаха запасите до исторически ниски нива, оставяйки пазарите изключително уязвими към по-нататъшни смущения и тласнаха цените на какаото до рекордно високи нива.

Потребителските цени надхвърлят 25% в няколко страни

Годишната инфлация за какао и шоколад на прах надхвърля 25% в няколко страни. Дания регистрира най-високо увеличение от 30,5% към декември 2025 г., следвана отблизо от Литва (30,3%). Австрия, Румъния, Норвегия и Швеция също регистрираха инфлация от над 25% за какао и шоколад на прах.

Увеличението е много по-малко в няколко страни, като Чехия (1,3%), Белгия (2,2%), Сърбия (2,7%) и Португалия (3,6%).

Сред най-големите европейски икономики, цените на какаото и шоколадовия прах се повишиха с 21,4% в Германия и с 20,5% в Италия. Инфлацията беше под средната за ЕС от 15,3% във Франция (14,7%) и Испания (12%).

Магрини отбеляза, че световното производство е спаднало значително, намалявайки с приблизително 10-12 процента спрямо предходната година. Този спад се дължи главно на рязкото намаляване на двата водещи производителя:

„Производството на какао в Кот д'Ивоар е спаднало с приблизително 20-25 процента, докато производството в Гана е намаляло още по-рязко, отразявайки комбинираните ефекти от неблагоприятните метеорологични явления, особено продължителната сухост, и повишения натиск от болести, включително вируса на подутите какаови филизи“, каза той.

Ана Лия Олбрайт, бивш сътрудник в Харвардския център за околна среда, също посочи, че скорошният недостиг на производство на какао не е просто история за суша.

„Въпреки че сухите условия са изиграли роля, ние установяваме, че интензивните валежи по време на цъфтежа и ранното развитие на шушулките са основен и широко подценяван двигател на загубата на добив на какао“, каза тя пред Euronews Business.

Скромно възстановяване на производството

Магрини обясни, че през 2024–2025 г. се очаква производството да се е възстановило само скромно и възстановяването остава частично.

Прогнозира се производството през текущия сезон 2025-2026 да се увеличи допълнително, което предполага постепенно подобрение на баланса между търсенето и предлагането.

„Въпреки това, през сезона пазарът на какао вероятно ще остане структурно слаб и крехък, силно изложен на всякакви допълнителни сътресения, свързани с времето, болести или логистични и търговски смущения“, добави той.