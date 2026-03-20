Скок на цените на захарта и кафето

Освен в енергийния сектор войната в Близкия изток вече започва да дава отражения и върху други отрасли. Фючърсите на суровата захар достигнаха петмесечен връх, хише GlobalNews.

Цената на суровата захар се повиши с 3,7% до 15,34 цента за паунд, след като достигна най-високото си ниво от средата на октомври на 15,49 цента.

Опасенията са, че най-големите производители на захарна тръстика Бразилия и Индия, ще пренастроят дейността си и ще започнат да произвеждат повече етанол, за сметка за захарта. Етанолът се използва като гориво самостоятелно или като добавка към бензина.

След удара на Израел по гигантското газово находище Южен Парс, Иран атакува ключови енергийни съоръжения в Близкия изток, което отбеляза голяма ескалация на войната.

Спекулантите със захар покриват късите си позиции, като заемат дълги позиции, които по същество са залози за покачване на цените, отбеляза Алберто Пейшото, директор в AP Commodities.

Цената на кафето

На по-високи с между два и половина и 2,7 на сто цени се търгува и кафето. Ръст с около 2% отбелязва и цената на какаото. Освен по-скъпите горива, опасенията на експертите са, че рязко ще се увеличават и разходите за логистика, в опит да се избегнат опасни зони, близки до военни действия.

