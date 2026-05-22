Възможно ли е Илон Мъск да слее SpaceX и Tesla?

Анализаторът на Wedbush Дан Айвс смята, че SpaceX и Tesla могат да се слеят още до следващата година. Според него подобен ход би свързал двата технологични гиганта в обща екосистема, насочена към развитието на изкуствения интелект, пише CNBC.
Търговците на платформата Kalshi обаче са значително по-предпазливи по отношение на подобен сценарий. Те оценяват вероятността за сливане между Tesla и SpaceX преди май 2027 г. на едва 33%, а за по-ранни периоди шансовете са още по-ниски. Миналия петък пазарът е давал близо 77% вероятност сделката да се случи преди април 2027 г., но още на следващия ден тези очаквания са спаднали с около 40 процентни пункта.
Спекулациите се засилиха, след като SpaceX подаде документи за публично предлагане на акции, което може да се превърне в едно от най-големите IPO-та в историята. Дан Айвс посочи, че „свещеният граал“ би бил обединяване на SpaceX и Tesla в структура, която да подпомогне амбициите на Илон Мъск в сферата на изкуствения интелект. Според него Мъск се стреми към по-голям контрол върху AI екосистемата, а подобно сливане би улеснило тази цел.
Идеята за обединение между двете компании изглежда логична заради общото ръководство в лицето на Илон Мъск. В същото време Tesla изпитва нарастващ натиск в Китай, където през април изостана от конкуренти като BYD, Geely и Chery по продажби на електромобили. BYD дори успя да изпревари Tesla като водещ производител на електрически автомобили още миналата година.
Слуховете около евентуално сливане не са нови. Tesla, SpaceX и компанията за изкуствен интелект xAI вече работят съвместно по проекта Terafab в Източен Тексас – завод за производство на полупроводници, който ще доставя чипове за двете компании. Според документи проектът може да достигне стойност от 119 милиарда долара. По време на последния разговор с инвеститори Мъск призна, че координацията между компаниите е сложна, тъй като всяка вътрешна сделка трябва да бъде одобрена от бордовете на Tesla и SpaceX и да преминава през процедури за избягване на конфликт на интереси.
