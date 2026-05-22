1 USD
1.1599 BGN
Петрол
88.25 $/барел
Bitcoin
$77,647.7
Недвижими имоти Наша съседка отпуска до 36 000 евро за ремонт на стари жилища

Наша съседка отпуска до 36 000 евро за ремонт на стари жилища

bTV Бизнес екип

Програмата е за жилища, построени преди 1990 г.

Новата програма „Аз ремонтирам“ стартира в Гърция с общ бюджет от 500 милиона евро и предвижда субсидии до 95% за обновяване на жилища, построени преди 1990 г. Финансовата помощ е насочена към ремонт и леко енергийно обновяване на по-стари домове, като максималната сума може да достигне 36 000 евро на имот, предава TO BHMA.

Най-висок процент на подпомагане ще получават определени категории бенефициенти, сред които хора с увреждания и семейства с един родител. Финансирането ще се осигурява чрез търговски банки с посредничеството на Гръцката банка за развитие, която ще управлява заеми в размер на 2 милиарда евро от Фонда за възстановяване и устойчивост.

Програмата „Аз ремонтирам“ е предназначена за жилища, които в момента са необитаеми или се използват от собствениците им, но те не разполагат с необходимите средства за ремонт. Очаква се процесът по кандидатстване да започне в края на май или началото на юни.

Субсидията може да покрие до 90% от разходите за ремонт или енергийно обновяване, като максималният размер е определен на 300 евро на квадратен метър. Програмата обхваща жилища до 120 кв.м, за които има издадено разрешение за строеж до 31 декември 1990 г. Общите ремонтни дейности ще се субсидират между 60% и 90%, а енергийните подобрения – между 20% и 40%, което представлява около 20%–30% от общите разходи.

Подпомагането е насочено основно към дейности като ремонт на кухня и баня, подмяна на дограма, електрически и ВиК инсталации, както и леки енергийни подобрения. Сред допустимите мерки са още подмяна на стари климатици с термопомпи и монтаж на слънчеви бойлери, в зависимост от нуждите на собствениците.

Процедурата ще започне с пускането на платформа за проверка на допустимостта по модела „Моята къща 2“, чрез която кандидатите ще могат да установят дали отговарят на условията за участие. След това одобрените кандидати ще трябва да издадат сертификат за енергийна модернизация и да подготвят идентификацията на сградата, за да подадат пълно заявление, когато платформата за кандидатстване отвори в началото на септември.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

