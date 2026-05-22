Част от Айфеловата кула е продадена за над 450 000 евро

Спираловиден сегмент от оригиналното стълбище на Айфеловата кула е продаден на търг в Париж за над 450 000 евро в четвъртък. Купувачът, присъствал лично в аукционната зала, е придобил 14-стъпален участък от стълбището с височина 2,7 метра и тегло 1,4 тона. Секцията датира от 1889 г. – годината, в която е завършена Айфеловата кула, издигаща се над центъра на френската столица.

„Когато купувате част от Айфеловата кула, всъщност придобивате част от Париж, заедно с цялата символика и въображение, които тя носи“, заяви Сабрина Дола, директор „Дизайн в стил арт деко“ в аукционната къща Artcurial Paris, където се е състояла продажбата, цитира Reuters.

Преди повече от 40 години общо 526 фута от стълбището са били разделени на по-малки секции и разпродадени, след като са заменени от асансьори, които днес превозват посетителите до най-високата площадка за наблюдение на Айфеловата кула. Продадената в четвъртък секция достигна цена от 450 160 евро, което е около три пъти над предварителната оценка между 120 000 и 150 000 евро.

През 2008 г. друга секция от стълбището беше продадена на частен американски купувач за рекордните 550 000 евро. Различни части от оригиналното стълбище, вариращи от девет до 30 фута височина, днес се намират на престижни места по света, включително близо до Статуята на свободата в Ню Йорк, в градините на фондация „Йоши“ в Яманаши, Япония, както и в частни международни колекции.

По думите на Дола, Олимпийските игри в Париж през 2024 г. са засилили интереса на колекционерите към кулата. „Определено виждаме подновен интерес към символиката, която тя носи, както и към нейната естетическа стойност“, допълни тя.