Свят Цената на природния газ в Европа се понижи с над 15%

Цената на природния газ в Европа се понижи с над 15%

bTV Бизнес екип

Днешната търговия започна от равнище 50,125 евро за мегаватчас

Цените на априлските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 47,770 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 9:50 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 50,125 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при стойности от 56,453 евро за мегаватчас. Това означава, че към този момент в сравнение с вчера природният газ се търгува с 15,38 процента по-евтино

Цената на природния газ скочи рязко след 27 февруари на фона на войната на САЩ и Израел срещу Иран, която предизвиква сериозни затруднения в доставките на петрол и газ. Природният газ се продаваше на цена от 32 евро за мегаватчас на 27 февруари, след това скочи до над 54 евро за мегаватчас през миналата седмица, а вчера отбеляза нова върхова стойност. 

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 10 март, е 41,31 евро за мегаватчас или с 11 на сто повече от вчера в същия сегмент, предаде БТА. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 37,22 евро за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 41,31 евро за мегаватчас.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

