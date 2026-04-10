Купиха вилата на създателя на фашизма, ще я правят място за изложби и музикални вечери

Ремонтните дейности във вилата започнат още този месец

Общината в италианския град Ричоне закупи на търг вила, принадлежала на диктатора и създател на фашизма Бенито Мусолини, за сумата от 1 млн. и триста хил. евро, съобщават от институцията на официалния си сайт. Тя ще бъде отворена за посетители още това лято и в нея ще се провеждат литературни четения, изложби и музикални вечери.

Къщата е построена през 1893 година и до 40-те години на миналия век се е използвала от поддръжници на Мусолини, след което е оставена без надзор. Даниела Анджелини, кмет на Ричоне, пред местно издание нарече придобивката "акт на любов и визия" и добави, че "връщането й в публични ръце е победа за целия град".

"Вила Мусолини" е на три етажа, има 20 големи помещения и тенис корт. В началото на 90-те години италианска банка успява да я купи и възстанови. За кратко тя става арт пространство, в което са се провеждали различни културни събития.

Дебатът по отварянето на вилата за посетители се възобновява миналата година, когато фондацията Cassa di Risparmio решава да я продаде на търг, припомни БНР. Министър-председателят Джорджа Мелони настоя името на "Вила Мусолини" да се запази, защото "историята няма как да бъде променена".

Къщата ще бъде ремонтирана, като ремонтните дейности ще започнат още този месец. Планът е тя да продължи да се използва като обществено пространство – за изложби, които разказват за "доброто, лошото и грозното от историята на ХХ век".

"Мусолини е човек, оцапан от престъпления, който не заслужава нищо. Но вилата е друго нещо. Тя ще бъде израз на ценностите на нашата общност и нашата демокрация", каза кметът на града Даниела Анджелини.

Бенито Амилкаре Андреа Мусолини е италиански политик и журналист, лидер на Националната фашистка партия. Той е министър-председател на Кралство Италия от 1922 до 1925 г., след което установява авторитарен режим и управлява като диктатор до 1943 г., създавайки първата фашистка държава.