Технологии Google предлага безплатно обновяване на 500 млн. потребители на Windows

Google предлага безплатно обновяване на 500 млн. потребители на Windows

bTV Бизнес екип

Целта е да се подобрят сигурността и производителността на устройствата

Google предлага алтернативно решение за стотици милиони потребители на остаряващата операционна система на Microsoft, като осигурява безплатен начин за обновяване на около 500 милиона компютри с Windows, които не могат да преминат към по-нова версия. Целта е да се подобрят сигурността и производителността на устройствата, като от компанията подчертават, че старите и неподдържани лаптопи могат да бъдат превърнати в бързи, сигурни и устойчиви машини без допълнителни разходи чрез преминаване към ChromeOS Flex – модерна облачна операционна система, която е лесна за управление.

Въпреки че тази възможност съществува от известно време, сега тя става по-достъпна благодарение на новия ChromeOS Flex USB Kit, разработен в партньорство с Back Market, който улеснява инсталирането както на компютри, така и на Mac устройства. Според Google решението на Microsoft да прекрати поддръжката на Windows 10 е поставило много потребители пред труден избор – дали да инвестират в нов хардуер или да продължат да използват остарели и потенциално несигурни устройства, особено предвид бавното разпространение на Windows 11.

Макар самият „ъпгрейд“ до ChromeOS Flex да е безплатен, USB комплектът струва около 3 долара или евро и може да се използва многократно, като партньорството с Closing the Loop цели и намаляване на електронните отпадъци. Темата за устойчивостта става все по-важна, тъй като съществува риск огромен брой компютри да станат неизползваеми, а производството на нови устройства води до значителни въглеродни емисии. От Google посочват, че тяхната система позволява удължаване на живота на хардуера и намалява енергопотреблението средно с 19%.

Въпросът дали да се премине от Windows към Chrome остава спорен, но за потребителите на Windows 10 с несъвместими устройства ситуацията става все по-рискова. Въпреки това решението предлага практична алтернатива, включително възможност старите компютри да бъдат използвани повторно, например от други членове на семейството. Междувременно Microsoft продължава да обновява автоматично по-старите версии на Windows 11 чрез изкуствен интелект, макар това все още да не се прилага масово за устройствата с Windows 10.

Въпреки първоначалните очаквания за плавен преход, подобен на този от Windows 7 към Windows 10, реалността се оказва по-различна. Вместо да улесни потребителите, новата система често създава допълнителни ограничения, което прави алтернативи като предложението на Google все по-привлекателни.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Пиете фалшиво вино за хиляди евро? Скандалът, който разтърсва Европа
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Защо агнешкото е скъпо в магазина, а фермерите оцеляват на кредити?
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Какво слагаме на масата за Великден: По-скъпа ли ще е трапезата тази година?
Стефани Боова

Стефани Боова

Обяд в Ниш излиза колкото кафе в центъра на София

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата