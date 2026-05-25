Потребителското доверие в САЩ е на 70-годишно дъно, а Уолстрийт е в еуфория

Американците са в отчетливо мрачно настроение, но фондовият пазар показва съвсем различна картина. Това посочва анализ на „Уолстрийт джърнъл“, цитиран от БГНЕС.

Исторически високите цени на акциите обикновено вървят ръка за ръка с по-оптимистични потребители. В момента обаче се наблюдава необичайно разминаване между настроенията на домакинствата и поведението на пазарите.

Според публикуваните в петък данни на Университета на Мичиган индексът на потребителското доверие е паднал до най-ниското ниво за повече от 70 години проучвания.

Още в началото на годината настроенията сред американците бяха слаби, но допълнително се влошиха след началото на войната с Иран в края на февруари, която доведе до рязко поскъпване на горивата.

Предишното най-ниско ниво на индекса беше отчетено през юни 2022 г., когато инфлацията в САЩ достигна най-високите си стойности от десетилетия. Настоящото измерване е с около 10% под това ниво.

„Цените остават изключително високи, трудовите пазари отслабнаха през последните години и сега сме в разгара на война“, коментира Джоан Хсу, директор на проучванията на потребителските нагласи в Университета на Мичиган.

В същото време фондовият пазар продължава да расте. Индексът S&P 500 отбеляза осма поредна седмица на повишение, а Dow Jones Industrial Average приключи на рекордно ниво за втори пореден ден.

Освен че акциите поскъпват, анализаторите отбелязват, че те изглеждат и изключително скъпи. Оценката на S&P 500, измерена чрез циклично коригираното съотношение цена/печалба на Робърт Шилър, достига 40,8. Единственият друг период, в който показателят е бил над 40, е около върха на дотком балона в началото на 2000 г.

Именно тогава потребителското доверие в САЩ достига исторически върхове – нещо, което днес рязко контрастира с рекордния песимизъм на домакинствата.

Икономистите посочват няколко възможни обяснения за разминаването между пазарите и обществените нагласи. Според едната теория акциите са надценени и пазарът е изправен пред риск от сериозна корекция. Според друга инвеститорите очакват подобрение на икономическата ситуация, включително край на войната с Иран, по-ниска инфлация и ускоряване на растежа.

Третото обяснение е свързано с бума около изкуствения интелект. Докато инвеститорите виждат в ИИ възможност за по-високи печалби и по-ниски разходи за компаниите, много американци се притесняват, че технологията може да застраши работните им места.

„Фондовият пазар на Луната и домакинствата в нарастващ мрак реагират на едно и също нещо“, казва Робърт Барбера от Университета „Джонс Хопкинс“, цитиран от БГНЕС.

