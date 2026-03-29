Круизна компания позволява на пътниците да живеят на борда заедно с домашните си любим

Американската компания за круизи Fabled Voyages се фокусира върху преодоляване на „ключовата бариера“ пред дългосрочните пътувания, особено с нарастващия интерес към настаняване на борда сред пенсионери, дистанционно работещи и пътуващи за по-дълъг период. В този контекст фирмата обяви новата си програма „Домашни любимци на борда“, която ще позволи на обитателите да живеят заедно със своите четириноги приятели, предава Еuronews.

Инициативата цели да превърне круизния кораб в истински дом, в който домашните любимци са приети като част от семейството. „Домашните любимци са семейство за много от нашите бъдещи обитатели“, посочва Мадисън Милър, основател и главен изпълнителен директор на Fabled Voyages. „Нашата задача беше да създадем програма, която зачита тази връзка, като същевременно гарантира комфорт, безопасност и хармония на борда.“

В зависимост от размер, поведение и здравословно състояние, на всяко жилище ще се разрешават до два домашни любимци – котки или кучета. Корабът FV Horizon, с капацитет до 2400 жители, ще разполага с отделени зони за разходки на открито и пространства, подходящи за животни, като част от цялостните си проекти за кораби.

Собствениците ще имат достъп до услуги като ветеринарна помощ на борда, грижи за козината и подобрена санитария. „Не искаме да изградим круизен кораб само за домашни любимци“, добавя Милър. „Целта ни е да премахнем ограниченията, които пречат на хората да се впуснат в дългосрочни пътувания.“ Компанията подчертава, че домашните любимци се считат за пълноправни жители заедно със своите собственици.

Приемането на депозити започва на 30 март. Пътниците ще трябва да заплатят еднократна невъзстановима такса от 1000 долара (около 865,40 евро) за подготовка на борда, както и месечна такса от 130 долара (86,55 евро) за домашни любимци, която покрива почистване, обособени зони и ежедневни грижи за животните. Програмата обхваща пътувания по целия свят, включително Северна Европа и Балтийско море, Западна и Южна Европа, Средиземно и Източно Средиземноморие, Близкия изток, Източна Африка и Индийския океан.

За собствениците, търсещи алтернативи, Villa Vie Residences предлага ограничено настаняване за котки на борда на своя кораб Villa Vie Odyssey, който побира 650 жители. Програмата „Златен паспорт“ на фирмата започва от 99 999 долара (86 509 евро) на човек и осигурява доживотен достъп до вила на борда, премахвайки финансовата несигурност при пенсиониране. „Едно плащане гарантира приключения за цял живот“, обяснява основателят Микаел Петерсън.

