Круизен кораб предлага „Златен паспорт“ и възможност да живеете на него

Колко струва да се пенсионирате на кораба?

Круизна компания предлага възможност на пътешественици в пенсионна възраст да прекарат остатъка от живота си, обикаляйки света, чрез своята програма „Златен паспорт“. На борда на MV Odyssey, който стартира маршрута си през октомври 2024 г., пасажерите ще могат да обиколят целия свят в рамките на три години и половина, спирайки в 425 пристанища и 147 държави, пише Еuronews.

Пътниците получават програма, включваща 100 тропически острова и престой от по 2 до 3 дни. Схемата „Безкрайни хоризонти“ предлага на пътниците възможността да наемат, купят или вземат под наем кабина за постоянно ползване, осигурявайки им домашен комфорт и познати удобства, докато плават. Круизната линия наскоро представи програмата „Златен паспорт“, която прави възможно пълноценно пенсиониране на борда. Участниците могат неограничено да повтарят маршрута от три години и половина.

Според главния изпълнителен директор Кати Вилалба, най-честото съжаление на хората е, че не са пътували повече, когато са имали възможност. „Златният паспорт“ цели да превърне тази мечта в реалност. Ценовият модел варира според възрастта – от 99 999 долара за хора над 90 години и до 399 999 долара за тези между 55 и 60. Цената включва услуги като храна, почистване, интернет, пране, годишни медицински прегледи и напитки с храната, както и всички пристанищни и обслужващи такси. Гости могат да бъдат канени срещу 129 долара на ден.

Все пак, не всичко е безоблачно – преди старта си, корабът се сблъска с редица закъснения и технически пречки, включително модернизации и сертификационни проверки, които оставиха стотици пасажери блокирани в Белфаст. Макар първоначално компанията да е покривала разходите им, тази подкрепа спира след време.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN