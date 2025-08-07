1 USD
1.68548 BGN
Петрол
66.31 $/барел
Bitcoin
$114,597.0
Последвайте ни
1 USD
1.68548 BGN
Петрол
66.31 $/барел
Bitcoin
$114,597.0
Свят Служител на круизен кораб разкрива грешка, която може да провали почивката ви

Служител на круизен кораб разкрива грешка, която може да провали почивката ви

bTV Бизнес екип

Много от пътниците, които се качват на круиз за първи път, не са подготвени

Заминаването за круиз е мечта за мнозина авантюристи лукс, екзотика и безгрижие на борда на плаващ курорт. Както всяко пътуване и това крие своите рискове и една грешка в началото на пътешествието може да разруши цялото ви преживяване. Опитен служител от круизен кораб разкрива какво най-често обърква туристите и как да го избегнете.

Много от пътниците, които се качват на круиз за първи път, влизат в капана на спонтанността и не са подготвени. Очакват, че всичко ще бъде лесно и достъпно на момента от резервации за ресторанти и спа до организирани екскурзии на брега. Но Али Кер, професионална танцьорка и певица, работила на над 100 круизни кораба, предупреждава, че това е най-сигурният начин да се озовете сред хаос и разочарование още на първия ден, предава Unilad. 

Планирате първия си круиз? 10 грешки, които можете да избегнете

Според Кер, денят на качване е най-натовареният момент на целия круиз стотици, дори хиляди души се опитват едновременно да резервират желаните активности, да настроят интернет връзката си и да се ориентират из огромния кораб. В този първоначален хаос е лесно да пропуснете най-добрите възможности. Много често хората осъзнават едва вечерта, че всичко вече е разпродадено. И това е наистина тъжно, защото са пропуснали нещо уникално“, казва тя.

Снимка: Getty Images

Какво е решението? 

Решението според нея е да планирате предварително. Ако резервирате допълнителни услуги, екскурзии и пакети още преди началото на круиза, не само ще си осигурите достъп до желаните преживявания, но и ще избегнете стреса. Ако можете да избегнете чакането за деня на качване и да го направите предварително, животът ви ще бъде много по-лесен“, съветва Кер. Така ще бъдете сред малцината, които спокойно се наслаждават на първия ден, докато останалите тепърва се ориентират.

Същият съвет важи и за самото пристигане. Най-доброто, което можете да направите, е да пристигнете в града на отплаване поне ден или два по-рано. Освен че ще избегнете риска от закъснение и изпускане на кораба, ще имате възможност да се климатизирате и да се потопите в местната култура, което прави началото на ваканцията още по-богато.

Бихте ли похарчили 8 млн. евро, за да живеете на круизен кораб?

Късното пристигане било то поради полети, митнически формалности или загубен багаж може да ви постави в неизгодна позиция още преди круизът да е започнал. Дори и да пристигнете навреме, дългите опашки на терминала могат да отнемат часове, губейки ценни моменти от вашето изживяване. А ранното настаняване ви дава не само предимство, но и шанс за плавен преход във ваканционен режим“. 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата