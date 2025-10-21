Ethermind спечели Startup World Cup – Bulgaria и заминава за Сан Франциско

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Къде е най-достъпният живот за чужденците? Европа дори не е на картата
Вижте кои са най-недостъпните страни
Българският AI стартъп ще представя страната ни на световния финал на Startup World Cup в Сан Франциско през 2026 г.
Българският стартъп Ethermind е големият победител в националното издание Startup World Cup – Bulgaria, проведено в рамките на Crossroads 2025 в НДК. Основателят Теодор В. Панайотов и екипът му ще представят България на глобалния финал в Сан Франциско.
Crossroads 2025 by Start Up, Bulgaria събра над 4 000 участници за 3 дни в Националния дворец на културата — инвеститори, предприемачи, институции и експерти от 15+ държави. www.startupcrossroads.com
Свилен Захариев (VISA) участваше в оценяването на стартъпите и връчи голямата наградата от името на Visa България. В журито бяха опитни инвеститори и лидери от екосистемата: Ирена Комитова, Виктор Манев (IMPETUS Capital), Роси Маккий (Interactive Telematic), Андрей Костюк (Alchemy Ventures), Мартин Гизе (Business Angel), Мариан Найденов (ProDesign) и Ник Мироненко (Moss). От международния екип на Startup World Cup участие в подготовката взе и Алекс Любневски.
Ethermind превръща експертизата на топ специалистите в интелигентни AI агенти – „дигитални двойници“, които мислят и вземат решения като тях. Така организациите съхраняват и мащабират tacit knowledge, ускоряват онбординга и избягват загубата на критично знание при промени в екипа—особено в индустрии като енергетика, фармация, минно дело и телекоми.
Приемането от пазара е силно. Ethermind е създаден за индустрии, в които знанието е критично като енергетика, фармация, минно дело, телекоми. Там, където грешките струват скъпо, резултатите са ясни - по-бърз онбординг, по-висока ефективност и по-малка зависимост от конкретни експерти.
Победата ни в Startup World Cup България само потвърди, че решаваме проблем с глобално значение и реална нужда. България има талант, стабилна инфраструктура и потенциал да бъде сред водещите страни в прилагането на изкуствен интелект и Ethermind е част от тази промяна.
До големия финал в Сан Франциско екипът на Ethermind ще работи рамо до рамо с клиенти, за да демонстрира измерима стойност в реални процеси. Общността вече е зад тях—а успехът им е още едно доказателство, че българският талант има място на световната сцена.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Вижте кои са най-недостъпните страни
Случилото се определя като недопустимо за японската железопътна индустрия
Причината са нарастващите опасения за глобално свръхпредлагане