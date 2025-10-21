Ethermind спечели Startup World Cup – Bulgaria и заминава за Сан Франциско

Българският AI стартъп ще представя страната ни на световния финал на Startup World Cup в Сан Франциско през 2026 г.

Българският стартъп Ethermind е големият победител в националното издание Startup World Cup – Bulgaria, проведено в рамките на Crossroads 2025 в НДК. Основателят Теодор В. Панайотов и екипът му ще представят България на глобалния финал в Сан Франциско.



Crossroads 2025 by Start Up, Bulgaria събра над 4 000 участници за 3 дни в Националния дворец на културата — инвеститори, предприемачи, институции и експерти от 15+ държави. www.startupcrossroads.com

Свилен Захариев (VISA) участваше в оценяването на стартъпите и връчи голямата наградата от името на Visa България. В журито бяха опитни инвеститори и лидери от екосистемата: Ирена Комитова, Виктор Манев (IMPETUS Capital), Роси Маккий (Interactive Telematic), Андрей Костюк (Alchemy Ventures), Мартин Гизе (Business Angel), Мариан Найденов (ProDesign) и Ник Мироненко (Moss). От международния екип на Startup World Cup участие в подготовката взе и Алекс Любневски.

Какво прави Ethermind?

Ethermind превръща експертизата на топ специалистите в интелигентни AI агенти – „дигитални двойници“, които мислят и вземат решения като тях. Така организациите съхраняват и мащабират tacit knowledge, ускоряват онбординга и избягват загубата на критично знание при промени в екипа—особено в индустрии като енергетика, фармация, минно дело и телекоми.

Q&A с победителя: Теодор В. Панайотов, Ethermind

Какъв проблем решавате с Ethermind?

Когато най-добрият ви експерт напусне, с него си тръгват години опит и всички неписани правила. Новите хора прекарват месеци в търсене на отговори, които никой вече не знае. Ние решаваме именно този проблем - Ethermind улавя начина, по който експертите мислят и взимат решения и го превръща в интелигентни AI агенти - дигитални двойници на вашите най-добри хора. Те мислят като тях, говорят като тях и са достъпни 24/7, за да обучават, помагат и предават знание.

Разликата с останалите решения е фокусът върху човешката експертиза. Ние не продаваме чатбот, а създаваме системи, които мислят и реагират като вашите топ специалисти. Това не е просто автоматизация, а нов начин организациите да съхраняват и мащабират своя интелектуален капитал. Резултатът е по-бърз онбординг, нулева загуба на знания и внедряване в рамките на няколко седмици. Как стигна до идеята и как се приема от клиентите?

Идеята за Ethermind се роди от въпроса защо най-добрият обучител не може да бъде достъпен за всеки, навсякъде и по всяко време. Още през 2016–2017 търсехме отговора. През 2020 направихме първи опити с GPT-3, но моделите не бяха готови. През 2023 технологията най-после настигна визията ни, AI стана достатъчно интелигентен, за да мисли контекстуално и Ethermind се превърна в реалност.

Приемането от пазара е силно. Ethermind е създаден за индустрии, в които знанието е критично като енергетика, фармация, минно дело, телекоми. Там, където грешките струват скъпо, резултатите са ясни - по-бърз онбординг, по-висока ефективност и по-малка зависимост от конкретни експерти.

Победата ни в Startup World Cup България само потвърди, че решаваме проблем с глобално значение и реална нужда. България има талант, стабилна инфраструктура и потенциал да бъде сред водещите страни в прилагането на изкуствен интелект и Ethermind е част от тази промяна.

Финалът е след 11 месеца - какво ви предстои?

Следващите единайсет месеца ще бъдат изцяло фокусирани върху реални резултати и доказана стойност при клиентите. Не гоним просто финала, а искаме да покажем как Ethermind вече променя начина, по който организациите съхраняват и споделят своето знание. Истинската ни цел е много по-голяма – да превърнем човешката експертиза в устойчив актив, който работи 24/7 за бизнеса, обществото и следващите поколения.

Какво следва?

До големия финал в Сан Франциско екипът на Ethermind ще работи рамо до рамо с клиенти, за да демонстрира измерима стойност в реални процеси. Общността вече е зад тях—а успехът им е още едно доказателство, че българският талант има място на световната сцена.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN