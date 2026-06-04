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Свят Край на роуминг таксите? ЕС започва преговори със Западните Балкани

Край на роуминг таксите? ЕС започва преговори със Западните Балкани

Свят

bTV Бизнес екип

От девет години европейските потребители ползват роуминг без допълнителни такси в ЕС

Съветът на ЕС съобщи, че одобрява започването на преговори с Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия за разширяване на зоната "Роуминг като у дома", предаде БТА. Промяната ще позволи на потребителите от шестте държави от Западните Балкани да осъществяват телефонни разговори, да изпращат текстови съобщения и да използват мобилни данни, докато са в ЕС, без да плащат допълнителни такси. Това ще важи и за потребителите от ЕС, когато посещават шестте балкански държави.

Зоната включва страните от ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, Молдова и Украйна. След днешното решение Европейската комисия ще започне преговори за сключване на споразумения с всяка от шестте балкански страни. Тези шест държави ще трябва да предприемат законодателни промени, за да въведат европейското право в областта на далекосъобщенията.

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След положителна оценка от страна на ЕК за изпълнение на изискванията, ще може да се вземе решение за реципрочно отваряне на роуминг пазарите на ЕС и страните от Западните Балкани, се посочва в съобщението. За Молдова и Украйна промяната влезе в сила от миналата година. ЕС въведе зоната за безплатен роуминг преди девет години и оттогава отпаднаха допълнителните такси за европейски потребители, когато посещават друга страна от ЕС.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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