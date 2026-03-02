Енергийният сектор в България: Нараства производството на пропан-бутан

Доставките на енергийни продукти също показват динамика

През декември 2025 г. българската енергийна индустрия отбеляза значителни месечни колебания в производството и доставките на основните енергийни продукти, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

Производство

Спрямо ноември 2025 г. най-голямо увеличение в производството се наблюдава при пропан-бутановите смеси с 33.3% до 4 хил. тона, следвани от електрическата енергия с 32.6% до 3 673 ГВтч. Производството на твърди горива се увеличава с 16.4% до 1 821 хил. тона, а автомобилният бензин с 9.5% до 92 хил. тона.

Единственият продукт с намаление е дизеловото гориво, чийто обем пада с 5.2% до 164 хил. тона. Производството на природен газ остава стабилно.

В сравнение с декември 2024 г. обаче, наблюдаваме значителни спадове: дизеловото гориво е с 41% по-малко, автомобилният бензин с 39.1%, твърдите горива с 21%, пропан-бутановите смеси с 20%, а електрическата енергия с 3.9%.

Доставки



Доставките на енергийни продукти също показват динамика. Автомобилният бензин отчита най-голямо месечно нарастване с 28.6% до 63 хил. тона, а електрическата енергия се увеличава с 19.6% до 3 570 ГВтч. Природният газ нараства с 18.5% до 314 млн. куб. метра, твърдите горива със 17.6% до 1 914 хил. тона, а дизеловото гориво – с 1.3% до 232 хил. тона.

Пропан-бутановите смеси са единствените с намаление на доставките – с 5% до 38 хил. тона.

Сравнението с декември 2024 г. показва най-голямо увеличение при доставките на автомобилен бензин – с 53.7%, следвано от дизелово гориво (+10.5%) и пропан-бутанови смеси (+8.6%). Доставките на твърди горива намаляват с 17.9%.

НСИ провежда изследването месечно съгласно Регламент № 1099/2008 на ЕС, като следи производството и доставките на електрическа енергия, твърди горива, природен газ и нефтени продукти. Динамичните редове за производството и доставките са достъпни на сайта на института в раздел „Енергетика“.

