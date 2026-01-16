Този AI стартъп намалява зависимостта си от хора при обучението на робота си

Нов „модел на света“ позволява на хуманоидния робот да учи директно от собственото си видео

Компанията 1X, съперник на Tesla, представи нов AI модел, който според изпълнителния директор на подкрепения от OpenAI стартъп ще ѝ позволи да се откаже от използването на хора за обучение на хуманоидния робот Neo.

Компании за хуманоидни роботи, включително 1X, обикновено наемат армии от оператори и събирачи на данни, които обучават машините, като им възлагат задачи – от клякания до миене на съдове, докато ги записват или те носят сензори.

Главният изпълнителен директор на 1X Бьорнт Бьорних казва пред Business Insider, че новият „модел на света“ на неговия стартъп ще позволи на Neo да учи директно от видео, заснето от самия робот, вместо да разчита на данни, събрани от човешки оператори.

„По същество моделът на света прави същото, което би направил операторът,“ каза Бьорних, като допълни, че очаква актуализацията да подобри способността на Neo да обобщава и да се справя с задачи, с които не се е срещал досега.

„Голямото отключване е, че интелигентността вече се мащабира с броя разположени роботи, а не с броя оператори, които събират данни,“ каза той.

Предизвикателствата на телепилацията

Обучението на AI се превърна в все по-популярен източник на работа, било то за усъвършенстване на роботи или на големи езикови модели като ChatGPT. При обучението на роботи операторите често използват VR очила, костюми за улавяне на движение и контролери, за да „телепилотират“ машините през прости задачи, предоставяйки данни, които обучават AI модела на хуманоидите да се ориентира във физическия свят.

Говорител на 1X заяви, че новият модел на света „значително намалява“ зависимостта на компанията от телепилацията, като добави, че в бъдеще данните вероятно ще се събират основно от самите роботи.

Оператори на роботи вече са казвали пред Business Insider, че ролята е физически натоварваща и често монотонна, като някои, работещи по Optimus на Tesla, съобщават, че са получили травми. Позициите обикновено се обявяват на смени, а възнагражденията започват от 25 долара на час както при Tesla, така и при 1X.

Промяна в стратегията

1X не е единствената компания, която променя стратегията си за събиране на данни и се отдалечава от телепилацията. 1X посочва, че Neo е създаден да се справя с „скучни и тривиални задачи в дома“.

Миналия август Грейс Кей от Business Insider съобщи, че Tesla е преработила стратегията за обучение на Optimus, за да разчита на видео, вместо на данни, събирани от хора, облечени в костюми за улавяне на движение и VR очила.

Други роботизирани лаборатории също разработват модели на света – AI системи, способни да симулират реалистични среди и реална физика, докато търсят по-качествени данни за обучение на хуманоиди.

