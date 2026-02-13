BGN → EUR
Свят Бедните ще понесат основния удар от въздействието на AI върху пазара на труда

Бедните ще понесат основния удар от въздействието на AI върху пазара на труда

bTV Бизнес екип

Според Робърт Рийч новите технологии водят до двустепенно общество вместо до изобилие

Докато част от технологичните лидери представят изкуствения интелект като инструмент, който ще доведе до четиридневна работна седмица и повече свободно време, икономистът Робърт Рийч поставя под съмнение този оптимистичен сценарий. В свое ново есе бившият министър на труда на САЩ предупреждава, че по-кратката работна седмица може да означава и по-малки заплати, съобщава БГНЕС.

Рийч отбелязва, че американската икономика се разширява, а фондовите пазари достигат рекордни стойности. Според него обаче тези показатели не отразяват реалното положение на мнозинството американци. „Това е отвратително“, коментира икономистът по отношение на разминаването между макроикономическите данни и стандарта на живот.

В анализа си той посочва изказвания на бизнес лидери като Ерик Юан от Zoom и Джейми Даймън от JPMorgan Chase, които прогнозират, че благодарение на автоматизацията четиридневната, а дори и тридневната работна седмица може да стане стандарт.

Наш завод пред фалит? Не е изплащал заплати на служителите си от 5 месеца

„Всичко това е чиста глупост. Истината е следната: четиридневната работна седмица най-вероятно ще дойде със заплата за четири дни. Тридневната седмица – със заплата за три дни. И така нататък“, пише Рийч, цитиран от БГНЕС.

Като аргумент той посочва дългогодишната разлика между ръста на производителността и растежа на заплатите в САЩ. По думите му производителността продължава да се увеличава, но делът от създадената стойност, който достига до работниците, остава почти непроменен от 70-те години насам. Според него това показва, че работещите от десетилетия не получават пропорционален дял от икономическия растеж и няма основания да се очаква, че изкуственият интелект ще промени тази тенденция.

„Така че, докато AI поема текущата им работа, повечето работници вероятно ще стават по-бедни или ще трябва да взимат допълнителни позиции, за да запазят настоящите си доходи“, прогнозира икономистът.

В кой град са създадени първите СПА центрове?

Според анализа още преди масовото навлизане на AI се наблюдават подобни процеси – растежът на работните места на пълен работен ден през 2025 г. е бил почти нулев, докато броят на хората, които разчитат на гиг икономиката, се увеличава на фона на съкращения и натиск върху заплатите при нискооплатените позиции.

„Вместо да създадат епоха на изобилие, в която повечето хора вече не трябва да се тревожат за пари, новите технологии допринасят за двустепенно общество – с малцина, притежаващи изключително богатство, и огромен брой хора, които едва свързват двата края“, обобщава Рийч.

В заключение той подчертава, че според него „всичко се свежда до това кой има власт“.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

