Бедните ще понесат основния удар от въздействието на AI върху пазара на труда

Докато част от технологичните лидери представят изкуствения интелект като инструмент, който ще доведе до четиридневна работна седмица и повече свободно време, икономистът Робърт Рийч поставя под съмнение този оптимистичен сценарий. В свое ново есе бившият министър на труда на САЩ предупреждава, че по-кратката работна седмица може да означава и по-малки заплати, съобщава БГНЕС.

Рийч отбелязва, че американската икономика се разширява, а фондовите пазари достигат рекордни стойности. Според него обаче тези показатели не отразяват реалното положение на мнозинството американци. „Това е отвратително“, коментира икономистът по отношение на разминаването между макроикономическите данни и стандарта на живот.

В анализа си той посочва изказвания на бизнес лидери като Ерик Юан от Zoom и Джейми Даймън от JPMorgan Chase, които прогнозират, че благодарение на автоматизацията четиридневната, а дори и тридневната работна седмица може да стане стандарт.

„Всичко това е чиста глупост. Истината е следната: четиридневната работна седмица най-вероятно ще дойде със заплата за четири дни. Тридневната седмица – със заплата за три дни. И така нататък“, пише Рийч, цитиран от БГНЕС.

Като аргумент той посочва дългогодишната разлика между ръста на производителността и растежа на заплатите в САЩ. По думите му производителността продължава да се увеличава, но делът от създадената стойност, който достига до работниците, остава почти непроменен от 70-те години насам. Според него това показва, че работещите от десетилетия не получават пропорционален дял от икономическия растеж и няма основания да се очаква, че изкуственият интелект ще промени тази тенденция.

„Така че, докато AI поема текущата им работа, повечето работници вероятно ще стават по-бедни или ще трябва да взимат допълнителни позиции, за да запазят настоящите си доходи“, прогнозира икономистът.

Според анализа още преди масовото навлизане на AI се наблюдават подобни процеси – растежът на работните места на пълен работен ден през 2025 г. е бил почти нулев, докато броят на хората, които разчитат на гиг икономиката, се увеличава на фона на съкращения и натиск върху заплатите при нискооплатените позиции.

„Вместо да създадат епоха на изобилие, в която повечето хора вече не трябва да се тревожат за пари, новите технологии допринасят за двустепенно общество – с малцина, притежаващи изключително богатство, и огромен брой хора, които едва свързват двата края“, обобщава Рийч.

В заключение той подчертава, че според него „всичко се свежда до това кой има власт“.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN