BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1707 BGN
Петрол
59.39 $/барел
Bitcoin
$92,695.4
Последвайте ни
1 USD
1.1707 BGN
Петрол
59.39 $/барел
Bitcoin
$92,695.4
Свят Каква заплата ще получава наследникът на Уорън Бъфет в Berkshire Hathaway?

Каква заплата ще получава наследникът на Уорън Бъфет в Berkshire Hathaway?

bTV Бизнес екип

Ейбъл пое ръководството на холдинга на 1 януари, след като през последните осем години беше заместник-председател

Инвестиционният холдинг „Berkshire Hathaway“ повиши годишното възнаграждение на новия си главен изпълнителен директор Грег Ейбъл до 25 млн. долара. Това значително надвишава символичната заплата от 100 000 долара, получавана от неговия предшественик, легендарния инвеститор Уорън Бъфет, в продължение на повече от четири десетилетия, съобщава Ройтерс, цитира БТА.

Снимка: Getty Images / iStock

Ейбъл пое ръководството на холдинга на 1 януари, след като през последните осем години беше заместник-председател с отговорност за незастрахователните дейности на групата. По време на този период неговото възнаграждение се определяше лично от Бъфет 21 млн. долара за 2025 г., 20 млн. долара за 2023 г., както и 16 млн. долара заплата плюс 3 млн. долара бонус за 2022 г.

Заместник-председателят, отговарящ за застрахователния бизнес на холдинга, Аджит Джайн, е получавал сходни възнаграждения през същия период. Данните за заплатите на двамата мениджъри за 2025 г. все още не са официално публикувани.

Уорън Бъфет се оттегля като главен изпълнителен директор на Berkshire Hathaway на 31 декември

През последните повече от 60 години 95-годишният Уорън Бъфет ръководеше холдинга със седалище в Омаха, щата Небраска, превръщайки го в конгломерат с пазарна капитализация над 1 трилион долара. В портфолиото на групата влизат близо 200 компании, включително автомобилният застраховател Гейко“ (Geico), железопътният превозвач BNSF, както и дружества в областите на застраховането, енергетиката, промишлеността и търговията на дребно.

Бъфет остава председател на Управителния съвет на „Berkshire Hathaway“ и е един от най-богатите хора в света. По време на управлението си той многократно е посочвал пред регулаторните органи, че политиката на холдинга по отношение на възнагражденията на висшия мениджмънт е различна от практиките на повечето публично търгувани компании. 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата