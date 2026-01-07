Каква заплата ще получава наследникът на Уорън Бъфет в Berkshire Hathaway?

Ейбъл пое ръководството на холдинга на 1 януари, след като през последните осем години беше заместник-председател

Инвестиционният холдинг „Berkshire Hathaway“ повиши годишното възнаграждение на новия си главен изпълнителен директор Грег Ейбъл до 25 млн. долара. Това значително надвишава символичната заплата от 100 000 долара, получавана от неговия предшественик, легендарния инвеститор Уорън Бъфет, в продължение на повече от четири десетилетия, съобщава Ройтерс, цитира БТА.

Ейбъл пое ръководството на холдинга на 1 януари, след като през последните осем години беше заместник-председател с отговорност за незастрахователните дейности на групата. По време на този период неговото възнаграждение се определяше лично от Бъфет – 21 млн. долара за 2025 г., 20 млн. долара за 2023 г., както и 16 млн. долара заплата плюс 3 млн. долара бонус за 2022 г.

Заместник-председателят, отговарящ за застрахователния бизнес на холдинга, Аджит Джайн, е получавал сходни възнаграждения през същия период. Данните за заплатите на двамата мениджъри за 2025 г. все още не са официално публикувани.

През последните повече от 60 години 95-годишният Уорън Бъфет ръководеше холдинга със седалище в Омаха, щата Небраска, превръщайки го в конгломерат с пазарна капитализация над 1 трилион долара. В портфолиото на групата влизат близо 200 компании, включително автомобилният застраховател „Гейко“ (Geico), железопътният превозвач BNSF, както и дружества в областите на застраховането, енергетиката, промишлеността и търговията на дребно.

Бъфет остава председател на Управителния съвет на „Berkshire Hathaway“ и е един от най-богатите хора в света. По време на управлението си той многократно е посочвал пред регулаторните органи, че политиката на холдинга по отношение на възнагражденията на висшия мениджмънт е различна от практиките на повечето публично търгувани компании.

