Къде е най-достъпният живот за чужденците? Европа дори не е на картата

Вижте кои са най-недостъпните страни
С нарастващите разходи за живот и глобалната икономическа несигурност, преместването в чужбина се превръща в начин за по-добър живот с по-малко пари, а Виетнам е най-достъпната страна за чужденци за пета поредна година.
Виетнам е най-приятелската страна за чужденци, класирана на първо място от 46 дестинации в така наречения Индекс на личните финанси, според проучването Expat Insider от 2025 г., проведено от InterNations, онлайн платформа и глобална общност за емигранти.
Проучването, което се провежда от 2014 г. насам, е събрало информация от повече от 10 000 емигранти, представляващи 172 националности, живеещи по целия свят, съобщава CNBC.
Азиатските страни доминират в списъка, когато става въпрос за достъпни лични финанси за емигранти, като пет от първите 10 страни са от Югоизточна Азия: Виетнам, Тайланд, Индонезия, Филипините и Малайзия. Ето целият списък:
- Виетнам
- Колумбия
- Панама
- Дълбочина
- Тайланд
- Индонезия
- Филипини
- Мексико
- Малайзия
- Бразилия
Във Виетнам 89% от имигрантите са доволни
Участниците в анкетата са помолени да оценят удовлетвореността си от финансовото си положение, общите разходи за живот и дали разполагаемият доход на домакинството им е достатъчен за водене на комфортен живот в страната им на пребиваване. Отговорите бяха комбинирани, за да се създаде индекс на личните финанси.
Във Виетнам 89% от анкетираните са доволни от общите разходи за живот, докато 87% казват, че разполагаемият им доход на домакинствата е достатъчен или повече от достатъчен, за да живеят комфортно, в сравнение съответно с 40% и 69% в световен мащаб, според доклада.
Данните на InterNations също така разкриха кои страни са били най-недостъпни за емигранти през 2025 г. – ето десетте най-добри:
- Канада (най-малко достъпна)
- Обединено кралство
- Финландски
- Турция
- Влак
- Сингапур
- Южна Корея
- Ирландия
- Австралия
- Норвегия
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN