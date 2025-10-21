1 USD
Топ 5 Къде е най-достъпният живот за чужденците? Европа дори не е на картата

Къде е най-достъпният живот за чужденците? Европа дори не е на картата

Топ 5

bTV Бизнес екип

Вижте кои са най-недостъпните страни

С нарастващите разходи за живот и глобалната икономическа несигурност, преместването в чужбина се превръща в начин за по-добър живот с по-малко пари, а Виетнам е най-достъпната страна за чужденци за пета поредна година.

Виетнам е най-приятелската страна за чужденци, класирана на първо място от 46 дестинации в така наречения Индекс на личните финанси, според проучването Expat Insider от 2025 г., проведено от InterNations, онлайн платформа и глобална общност за емигранти.

Проучването, което се провежда от 2014 г. насам, е събрало информация от повече от 10 000 емигранти, представляващи 172 националности, живеещи по целия свят, съобщава CNBC. 

Най-достъпните страни

Снимка: iStock

Азиатските страни доминират в списъка, когато става въпрос за достъпни лични финанси за емигранти, като пет от първите 10 страни са от Югоизточна Азия: Виетнам, Тайланд, Индонезия, Филипините и Малайзия. Ето целият списък:

  1. Виетнам
  2. Колумбия
  3. Панама
  4. Дълбочина
  5. Тайланд
  6. Индонезия
  7. Филипини
  8. Мексико
  9. Малайзия
  10. Бразилия

Във Виетнам 89% от имигрантите са доволни

Участниците в анкетата са помолени да оценят удовлетвореността си от финансовото си положение, общите разходи за живот и дали разполагаемият доход на домакинството им е достатъчен за водене на комфортен живот в страната им на пребиваване. Отговорите бяха комбинирани, за да се създаде индекс на личните финанси.

Във Виетнам 89% от анкетираните са доволни от общите разходи за живот, докато 87% казват, че разполагаемият им доход на домакинствата е достатъчен или повече от достатъчен, за да живеят комфортно, в сравнение съответно с 40% и 69% в световен мащаб, според доклада.

Най-недостъпни страни

Снимка: iStock

Данните на InterNations също така разкриха кои страни са били най-недостъпни за емигранти през 2025 г. – ето десетте най-добри:

  1. Канада (най-малко достъпна)
  2. Обединено кралство
  3. Финландски
  4. Турция
  5. Влак
  6. Сингапур
  7. Южна Корея
  8. Ирландия
  9. Австралия
  10. Норвегия

