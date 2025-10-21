Бивш мениджър в Google споделя, че само 3 въпроса подобряват връзката между шеф и служител

Ригби често се шегува, че е започнал професионалния си път „отзад напред“

След шест години като продуктов мениджър в Google, Чейс Ригби решава да напусне корпоративния свят. Работата му дава ценен опит в сферата на иновациите и организационната култура, но той усеща, че не може да остави траен отпечатък там. Не се определя като основател и не е привлечен от изграждането на компании от нулата. Вместо това, го вълнува идеята да помага на вече съществуващи бизнеси да се развиват – от етап 1 до 10, или дори 50. Частна инвестиционна фирма му предлага да поеме ръководството на компания и той вижда възможност именно за това – да преструктурира организация чрез изграждане на силна култура. След успешна продажба на първата такава компания, в момента ръководи Tassel със същата визия.

Снимка: https://www.linkedin.com/posts/chaserigby_from-marchingorder-to-tassel-modernizing-activity-7285189016222609410-Rtov

Ригби често се шегува, че е започнал професионалния си път „отзад напред“. В Google е имал висока заплата, престиж и редица придобивки. Сега обаче основното му възнаграждение е по-ниско, но работи с чувство за цел. Слиза от „корпоративния круизен кораб“ и се качва в „малка лодка“, както сам казва – нещо, което явно му подхожда повече, пише Business Insider.

Компанията Tassel се фокусира върху подобряване на преживяването при церемониите по дипломиране – процес, който доскоро не е бил ориентиран към самия студент. Мисията е да се поставят нуждите на студентите на първо място, а не тези на училищната администрация или родителите. Освен това той е твърдо решен да развие фирмата чрез изграждане на здрава и открита вътрешна култура.

Работата в Google

Един от най-запомнящите се уроци, които получава там, е значението на прозрачността. Още през първата си седмица присъства на сесия с основателите Лари Пейдж и Сергей Брин, където новоназначени служители могат да задават всякакви въпроси. Спомня си и как веднъж предложил на Пейдж да го закара след събитие – нещо необичайно за милиардер, но Лари отказал и просто повървял с групата. Именно тогава казал: „Важно е лидерът да бъде честен, дори когато няма всички отговори.“ Този съвет се запечатва у него и го ръководи както в професионалния му път, така и в личния живот.

Снимка: iStock

Един от недостатъците, които открива в Google, е неефективността на процеса по оценка на представянето. Служителите прекъсват работата си, за да пишат ревюта, които често остават неизползвани. Затова, след като изследва различни алтернативи, Ригби създава проста, но ефективна система, базирана на три въпроса:

Какво трябва служителят да продължи да прави?

Какво трябва да спре да прави?

И какво трябва да започне да прави?

Така обратната връзка става по-честна и директна, без да се възприема като нападка. Самият той също се включва – в момента личната му цел е да спре да избягва трудните разговори, а екипът му го подкрепя в това.

Уроците от управлението пренася и у дома. Като баща на четири деца на възраст между 3 и 9 години, той и съпругата му ги насърчават да си поставят четири годишни цели – духовна, физическа, интелектуална и социална. Макар и различно от служебните оценки, този подход също се фокусира върху простота и яснота. Ригби признава, че както в ролята си на изпълнителен директор, така и като родител, не винаги знае верния отговор. Но е убеден, че честността и ангажираността към намирането на правилния път са достатъчни, за да водят напред.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN