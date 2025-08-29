AI ще разшири възможностите на по-ниско квалифицираните служители

Конкурентността изисква умения, които изкуственият интелект не може лесно да замести, казва Мартина Георгиева

Според Доклада за бъдещето на работните места до 2030 г. автоматизацията ще засегне сериозно редица професии и индустрии. Най-уязвими остават административните и рутинни дейности – въвеждане на данни, счетоводство и ТРЗ, банкови служители, телемаркетинг, секретарски услуги, част от клиентското обслужване, графичен дизайн и транспорт. На индустриално ниво под риск са веригите за доставки, производството, автомобилният сектор, търговията, професионалните услуги и телекомуникациите.

Това заяви пред bTV Бизнес Новините HR експертът Мартина Георгиева. По думите й, за да останат конкурентни, служителите трябва да развиват умения, които изкуственият интелект трудно може да замести – емпатия, активно слушане, ориентация към клиентите, управление на ресурси, ръчна сръчност и прецизност. Паралелно с това е важно да се усвояват компетенции, които допълват AI, като анализ, стратегическо мислене, работа с данни и киберсигурност.

„Успехът ще зависи от комбинирането на човешки компетенции с технологични знания, превръщайки AI в партньор, а не в конкурент“, подчерта тя.

Дълбока трансформация на глобалния трудов пазар

Георгиева допълни, че според същия доклад глобалният трудов пазар ще претърпи дълбока трансформация до 2030 г., водена от изкуствения интелект и технологичния напредък. Очаква се пренасочване на 92 млн. работни места (8% от сегашната заетост), като AI ще създаде 11 млн. нови позиции, но ще елиминира около 9 млн. Въпреки това, нито едно от над 2800 изследвани умения не се определя като напълно заменимо от машини.

„Специално AI и технологиите за обработка на информация се очаква да генерират 9,9 милиона нови работни места. Той може да разшири възможностите на по-ниско квалифицираните служители, позволявайки им да изпълняват сложни задачи, както и да подпомага висококвалифицирани професионалисти при решаването на сложни проблеми. Но AI има ограничен капацитет за пълно заместване на човешките умения. Именно затова 63% от работодателите планират да разширят екипите си с нови технологии, а 69% – да търсят специалисти за проектиране и подобряване на AI решения“, обясни Георгиева.

Прогнозите сочат, че до 2030 г. AI и други водещи макротенденции ще създадат общо 170 милиона нови работни места (14% от днешната заетост). Така, въпреки загубата на 92 милиона, ще има чист ръст от 78 милиона позиции.

Лидерството в ерата на AI

Според Георгиева лидерските умения ще се променят и ще станат още по-важни в ерата на AI.

„До 2030 г. „лидерство и социално влияние“ се очаква да бъдат сред най-ценените компетенции, тъй като човешката способност да ръководи и вдъхновява остава незаменима. Успешното прилагане на AI изисква визия, стратегическо мислене и умения за управление на промяната. Лидерите ще трябва да преориентират бизнес моделите към нови AI възможности, да насърчават преквалификацията и да създават среда, в която технологиите допълват човека. В бъдеще ключът ще е в адаптивността, стратегическото лидерство и умението да превръщаме AI в катализатор за растеж и наш партньор“, допълни тя.

