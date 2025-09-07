Колко трябва да спестявате от всяка заплата?

Спестяванията ви предпазват от дълговете, когато се налага да покривате неочаквани разходи

От последните няколко години са ни научили на нещо за управлението на парите, то е, че наличието на заделени спестявания е от решаващо значение, пише CNBC.

Въпреки важността на спестяването, проучвания показват, че 45% от американците имат под 1000 долара заделени — а в извънредна ситуация тази сума може съвсем да не е достатъчна. За да сте сигурни, че разполагате с адекватен резерв при най-лош сценарий, е ключово да отделяте част от всяка заплата.

На първо място, спестяванията ви предпазват от дълговете, когато се налага да покривате неочаквани разходи. Освен това ви дават повече свобода да пробвате нови професионални възможности и да поемате рискове, без да се тревожите прекалено за финансите си.

Колко да спестявате от всяка заплата?

Стандартното правило е 20% от всяка заплата. Това следва популярната стратегия 50-30-20, според която 50% от дохода отива за нужди, 30% за желания, а 20% за спестявания и финанси.

Шон Андерсън, сертифициран финансов консултант от Anderson Financial Strategies, казва, че този „златен стандарт“ не е приложим за всеки. Той предлага алтернативен метод — разделение 80-20, при което 20% отиват за спестявания, а останалите 80% за нужди и желания. Основната идея е, че 20% винаги се отделят, независимо от варианта.

Разбира се, възможно е при тази схема 80% да покриват изцяло основните ви разходи, без да остава за желания. Според данни на Redfin, средният наем в САЩ през юни 2022 г. е 2016 долара месечно — сума, която лесно би изчерпала голяма част от бюджета.

Независимо кое правило следвате, важно е да намерите гъвкав баланс между спестяване и харчене.

„Основното е, че спестяването на 20% остава приоритет“, казва Андерсън.

Ако се чудите как да разпределите тези 20%, експертите съветват първо да изградите авариен фонд за три до шест месеца разходи за живот.

Какво да правите, ако 20% от заплатата са непостижими?

Съвсем възможно е да има периоди, когато отделянето на 20% е трудно — и това е напълно нормално.

„Няма универсална рецепта“, казва Делиан Барос от Delyanne The Money Coach.

Ако основните разходи поглъщат 80% от дохода ви, можете да насочите част от останалото към желания, а не всичко към спестявания.

Най-важното е да спестявате някаква сума — дори само 20 долара на заплата. Така ще изградите навик, който с времето ще стане естествен. Когато дойде моментът да отделяте повече, вече ще сте подготвени.

„Да започнете малко и възможно най-рано може да направи огромна разлика във финансовата ви сигурност“, добавя Андерсън.

