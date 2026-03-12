Грижата за хората изпревари Изкуствения интелект

HR & Employer Branding Trends Report 2026 откроява тенденциите сред работодателите у нас

Грижата за служителите и автоматизацията с Изкуствен интелект. Това са двете водещи тенденции сред работодателите според годишния доклад HR & Employer Branding Trends Report 2026. Битката между най-важния капитал - човешкия и AI доказа, че изкуственият интелект продължава да бъде важен фактор, определящ по-благоприятна работна среда, но не измества ролята на екипите.

В това са категорични над 50 изявени професионалисти в сферата на човешките ресурси, взели участие в годишния доклад на Career Show. Докладът събира на едно място техните прогнози и представя тенденциите в човешките ресурси и работодателската марка за 2026 година.

Целта на HR & Employer Branding Trends Report е да обедини професионални прогнози и да отдели Топ 10 на водещите тенденции в сферата на човешките ресурси и работодателската марка. Ежегодният доклад се превръща в инструмент за подобряване

планирането на процесите и стратегиите, като се използва от стотици професионалисти в грижата за развитието на екипите.

„През 2026 година технологиите ще улесняват процесите, но хората ще определят посоката и ще са решаващи за крайния резултат. Колкото по-дигитална става работата, толкова по-важни ще бъдат честната комуникация, доверието и цялостното преживяване

на служителите.

Компаниите, които успеят да съчетаят тези елементи в ежедневната си работна култура, ще успеят да изградят работодателска марка, която е разпознаваема и работи за тях.“, споделя Симона Харизанова, съосновател на Career Show.

Резултатите от доклада очертават ясно следните тенденции за 2026:

● Автентичен Employer Branding

● Изкуствен интелект и автоматизация

● Развитие, преквалификация и вътрешна мобилност

● Грижа за благополучието

● Подбор според уменията

● Прозрачност на възнагражденията

● HR като стратегическа функция

● Доверие и сигурност

● Работа със смисъл и каузи

● Гъвкави придобивки и персонализация

През тази година се откроява присъствието на тенденции, насочени към грижата за екипите, тяхното развитие в рамките на компаниите и техните лични истории на успеха - стратегии, които формират автентичния работодателски бранд. Изкуственият интелект

заема важна роля в работата на компаниите, но периодът на адаптация в процесите показа ясно, че той е инструмент за по-ефективна работа на професионалистите, а не заплаха за тях.

Целият доклад “HR & Employer Branding Trends Report 2026” е наличен напълно безплатно - careershow.bg/hr-eb-trends-report-2026

Career Show организират най-мащабните кариерни събития у нас, които ежегодно събират на едно място стотици компании и хиляди квалифицирани кадри. През октомври предстоят събитията им на живо в Арена 8888 София, Пловдив и Варна. Повече информация за събитията на Career Show вижте тук - careershow.bg.