Колко струва вечеря в най-големия ресторант с неограничена консумация в Европа?

Почти всички ястия се основават на класически френски рецепти

Най-успешният ресторант във Франция не е на покрива на някой небостъргач, нито пък има звезда Мишлен. Той е бюфет с неограничена консумация в покрайнините на Нарбон. Les Grands Buffets предлага всичко на фиксирана цена от 67,50 евро.

Снимка: Getty Images / iStock

Още с влизането, сервитьорите представят ритуала „canard au sang“ – традиция от XIX век, при която патицата се пече на шиш, а кръвта и соковете й се извличат с помощта на сребърна преса и се добавят към соса. Месото се филетира върху мраморна маса, костите се смачкват в преса, а извлечената тъмна течност се процежда, фламбира и излива обратно върху месото. Това е рядка класика на френската гастрономия, която се предлага само в Les Grands Buffets на всеки обяд и вечеря, пише ВВС.

Ресторантът е огромен „яж, колкото можеш“ и предлага изключително разнообразие: седемстепенен фонтан с омари, девет вида гъши дроб, над 50 десерта и 111 вида сирена – световен рекорд за ресторант. Всичко това се предлага на фиксирана цена от 67,50 евро. Основан през 1989 г. от Луи и Джейн Приват, ресторантът привлича около 400 000 посетители годишно и отчита приходи от 30 милиона евро за 2025 г.

Концепцията за бюфет с неограничена консумация не съществувала във Франция преди откриването на ресторанта. Други са я опитвали, но без успех. Със своя опит на счетоводител, Луи Приват успява да реализира модела, като съчетава любовта на французите към ол инклузив почивки с националната гордост от кухнята. Почти всички ястия се основават на класически рецепти от „Кулинарният пътеводител“ на Огюст Ескофие, а ресторантът е признат от Фондацията „Огюст Ескофие“ за глобална витрина на неговата кухня.

Ресторантът продължава да се разраства, като се работи по разширение на сградата и създаване на бутик за регионални занаяти, оставайки ключов фактор за туризма в Нарбон и привличайки посетители от цяла Франция и чужбина.

