Кои са топ дестинациите за дълги уикенди в Европа

Все повече европейци използват всеки свободен ден, за да „удължат“ уикенда и да пътуват някъде за четири. Според данни от платформата Trip.com, броят на кратките пътувания в чужбина се е увеличил с 34 процента в сравнение с миналата година. Европа е водеща в тази тенденция, като в Италия броят на подобни пътувания се е учетворил, докато във Франция и Испания той се е увеличил повече от два пъти в периода от 1 януари до 31 март тази година.

Французите и британците все по-често избират чужбина вместо почивка в собствената си страна, като цели 91 процента от пътуванията на французите и 89 процента от пътуванията на британците се отнасят до чуждестранни дестинации. Испанците са малко по-различни, като почти 40 процента от удължените уикенди са прекарани в пътувания в страната. Сред българите този вариант за дълъг уикенд напоследък става все по-предпочитан.

Къде най-често европейците ходят на кратки почивки?

Барселона, Испания

Каталунската столица остава една от любимите дестинации за кратка почивка. Барселона е сред четирите най-популярни дестинации за германци, италианци и французи.

Градът има специален повод да празнува тази година - отбелязва се стогодишнината от смъртта на Антонио Гауди, а най-известната му сграда, Саграда Фамилия, най-накрая трябва да бъде завършена.

Барселона е обявена и за Световна столица на архитектурата на ЮНЕСКО-UIA, така че през 2026 г. ще бъдат организирани множество културни събития и изложби, пише Eupravozato.

Въпреки че градът се сблъсква с протести срещу масовия туризъм през последните години, властите се опитват да привлекат по-„отговорни“ посетители и да насърчат културния туризъм.

Лисабон, Португалия

Лисабон е първият избор на много европейци за кратки пътувания и се нарежда на високо място сред испанците и германците. Посетителите идват заради очарователните улички, фасадите, украсени с плочки азулежо, отличната гастрономия и приятния климат през по-голямата част от годината. Въпреки че други португалски дестинации са във възход, като Гимараеш, новата Европейска зелена столица, и Мадейра като глобално модерна дестинация, Лисабон все още има предимство.

Истанбул, Турция

За любителите на дългите уикенди дестинация номер едно за кратка почивка си остава Истанбул. Сред задължителните атракции са Света София, Капалъ Чарши и дворецът Топкапъ, а круиз по Босфора вечер е едно от най-търсените преживявания.

Алжир, Алжир

Предимно френски пътешественици, но и не само все по-често избират Алжир като дестинация за удължен уикенд. Благодарение на лекотата на влизане в страната, интересът е нараснал значително. Градът предлага комбинация от средиземноморски плажове, историческа архитектура и забележителности като Касба, която е под закрилата на ЮНЕСКО, и внушителния Паметник на мъчениците.

Рейкявик е сред топ дестинациите за пътешественици. Благодарение на новите авиокомпании, пътуванията станаха по-достъпни. Тази зима северното сияние ще бъде по-интензивно от обикновено поради слънчевия максимум, а Исландия ще бъде едно от най-добрите места за наблюдение на пълно слънчево затъмнение по-късно през годината.

Тенденцията за кратки пътувания показва, че съвременните туристи искат да се възползват максимално от почивните си дни, независимо дали става въпрос за културни метрополии, екзотични градове или зрелища на северното сияние. Удълженият уикенд вече не е лукс, а се превръща в любим начин за „бягство“ от ежедневието.

