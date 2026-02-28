Колко струва финансовата империя на Али Хаменей?

Как е натрупано богатството?

След новината от Израел, че върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей е убит и тялото му е открито, вниманието неизбежно се насочва към въпроса: с какви ресурси разполагаше най-могъщият човек в Ислямската република?

Шестмесечно разследване на Reuters през 2013 г. очертава мащаба на икономическата империя, контролирана от Хаменей чрез малко известна структура с дълго персийско име – Setad Ejraiye Farmane Hazrate Emam (Щаб за изпълнение на заповедта на имама), известна накратко като Setad.

От благотворителност до бизнес гигант

Снимка: Reuters

Setad е създадена по указ на първия върховен лидер на Иран, Рухолах Хомейни, малко преди смъртта му през 1989 г. Първоначалната ѝ мисия е била ограничена: да управлява и продава имоти без собственици в хаоса след Ислямската революция от 1979 г., а приходите да се насочват към ветерани от войната, вдовици и „онеправданите“.

Според един от съоснователите ѝ организацията е трябвало да съществува не повече от две години.

Вместо това тя се превръща в икономически колос.

През последните години Setad придобива дялове в почти всички ключови сектори на иранската икономика – финанси, петрол, телекомуникации, фармация (включително производство на противозачатъчни хапчета), селско стопанство и дори отглеждане на щрауси.

95 милиарда долара активи

Снимка: Reuters

Според оценка на Reuters, базирана на изявления на служители на Setad, данни от Техеранската фондова борса, уебсайтове на компании и информация от американското финансово министерство, активите под контрола на организацията възлизат на около 95 милиарда долара.

Тази сума включва масивно портфолио от недвижими имоти, дялове в публични и непублични компании и инвестиционни фондове на стойност десетки милиарди долари. Само един инвестиционен клон на Setad е бил оценен на около 40 милиарда долара към края на 2010 г., според американските власти.

Общата оценка от 95 милиарда долара е приблизително с 40% по-голяма от целия износ на петрол на Иран за една година. Тя надхвърля и оценките за личното богатство на сваления шах.

Сравнение със сваления монарх

Снимка: Islamic Republic News Agency (IRNA)

След революцията новата власт завежда дело в САЩ срещу шаха и съпругата му Фарах Пахлави, твърдейки, че са присвоили 35 милиарда долара – сума, която в днешни пари би се равнявала на около 79 милиарда долара. Делото е отхвърлено.

Историкът Абас Милани от Станфорд смята, че реалното състояние на шаха е било около 1 милиард долара (приблизително 3 милиарда в днешни пари). На този фон активите, контролирани от Setad, изглеждат в пъти по-големи.

Как е натрупано богатството?

Снимка: EPA

Разследването установява, че значителна част от имотите са придобити чрез конфискации. Организацията е твърдяла в съдилищата, че дадени имоти са „изоставени“ или „без собственици“.

Според адвокати и засегнати собственици, описани в разследването, в редица случаи са използвани съдебни процедури, при които имоти са конфискувани под претекст за липса на собственик, впоследствие са продавани на търг, а на първоначалните собственици е било предлагано да ги изкупят обратно срещу високи такси или религиозни плащания („хомс“).

Setad е провела десетки търгове. Само през един месец са били обявени близо 300 имота – къщи, магазини, земеделски земи, дори спа комплекс в Техеран. Организацията държи съдебно утвърден монопол върху изземването на имущество от името на върховния лидер.

Лична изгода или инструмент на властта?

Снимка: Reuters

Последователите на Хаменей често подчертават скромния му начин на живот. Reuters отбелязва, че не е открила доказателства той лично да използва Setad за лично обогатяване. Но разследването стига до друг извод: икономическата мощ на Setad му е дала изключителна независимост.

Чрез тези ресурси върховният лидер разполага с финансови средства извън държавния бюджет и парламентарния контрол. През 2008 г. иранският парламент гласува да няма право да наблюдава организации, контролирани от върховния лидер, освен с негово разрешение.

Така приходите на Setad подпомагат функционирането на центъра на властта – т.нар. „Дом на лидера“, където работят около 500 души.

Финансовата основа на 24 години власт

Разследването на Reuters очертава трето измерение на властта на Хаменей – освен политическо и военно, и икономическо. Активите за приблизително 95 милиарда долара поставят под негов контрол ресурс, сравним или по-голям от този на сваления монарх.

