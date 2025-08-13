Бюджетният дефицит на САЩ сe увеличи до 291 млрд. долара, въпреки приходите от мита

Сравнено със същия месец на предходната година, дефицитът се е увеличил с над 45%

Бюджетният дефицит на САЩ през юли е нараснал с близо 20%, достигайки 291 милиарда долара, съобщи Министерството на финансите. Това се случва въпреки ръста от 21 милиарда долара на приходите от мита, наложени от президента Доналд Тръмп. Основната причина е, че държавните разходи продължават да се увеличават по-бързо от приходите, предава БНР.

Сравнено със същия месец на предходната година, дефицитът се е увеличил с 47 милиарда долара, или 19%. Приходите за юли са се повишили с 2%, достигайки 338 милиарда долара, докато разходите са нараснали с 10% до рекордните 630 милиарда долара за този месец.

Министерството на финансите отбеляза, че през юли тази година е имало по-малко работни дни в сравнение с юли 2024 г., което е повлияло на размера на събраните приходи. При корекция за този календарен ефект, приходите биха били с около 20 милиарда долара по-високи, а дефицитът – съответно по-нисък, около 271 милиарда долара.

Брутните постъпления от мита са се увеличили значително – от приблизително 8 милиарда долара през юли миналата година до около 28 милиарда тази година. Това се дължи основно на по-високите митнически тарифи, наложени от администрацията на Тръмп. Финансовото министерство посочи, че този ръст е резултат от устойчивата тенденция през последните месеци, при която вносителите продължават да плащат по-високите такси.

През първите десет месеца от текущата фискална година, започнала през октомври 2024 г., бюджетният дефицит е достигнал 1,629 трилиона долара – с 7% повече спрямо същия период година по-рано. За същия период приходите са се увеличили с 6% до рекордните 4,347 трилиона долара, докато разходите също са достигнали нов връх – 5,975 трилиона долара, което представлява ръст от 7% спрямо предходната година.

