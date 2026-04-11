Колко е часът на Луната?

Времето оформя живота ни и на практика не можем да живеем без него Дори ако се откажем от технологиите и се върнем към природата, пак ще бъдем подвластни на въртенето на планетата около оста ѝ и около Слънцето. Но какво става, когато не се намираме на собствената си планета?

Снимка: Ройтерс

На Международната космическа станция, където обитателите наблюдават по 16 залеза на ден, се използва универсално време (UT), което съвпада със средното гринуичко време (GMT).

По тази логика и на Луната времето би трябвало да следва универсалното, но това не е нещо сигурно. Засега липсва споразумение коя часова зона ще се прилага. Този въпорс започна да се повдига и когато космонавтите отново стъпиха там с Artemis II, както и по-късно, ако на лунната повърхност бъдат изградени една или повече бази. В момента роботизираните мисии използват време, съобразено с конкретни часови зони в страната, от която произхождат.

Използването на Слънцето, както правим на Земята, дори приблизително, може да не е достатъчно ефективно. От изгрев до залез на Луната минават 14,77 земни дни, което налага въвеждането на допълнителни подразделения. Едно по-старо предложение, разпространено онлайн, е идеята за лунно стандартно време, при което секундите, минутите и часовете остават същите, но 24 часа образуват цикъл, а 30 цикъла съставят пълен лунен ден, което приблизително отговаря на действителността.

Снимка: Ройтерс

Какъв часови пояс използват астронавтите на Луната?

Засега няма информация, дали астронавтите от мисията Artemis II са използвали определена часова зона. Астронавтите от друга програма „Аполо“ са организирали времето си на Луната по специфичен начин, но тук има една уловка. Те всъщност не са използвали стандартна часова зона — нито UTC, нито времето във Флорида, откъдето са излетели, нито това в Хюстън, където се е намирал контролът на полетите. Вместо това са разчитали на Ground Elapsed Time (GET), днес познато като Mission Elapsed Time, което измерва времето в минути, часове и дни от момента на изстрелването, предава IFLScience.

При тези мисии, както и при по-късни като тези с космическата совалка, много от дейностите са зависели от конкретния момент след старта, затова този подход е бил по-подходящ от използването на фиксирана часова зона. За по-дълготрайни лунни мисии обаче този метод няма да бъде достатъчен, което означава, че ще е необходимо ясно и конкретно решение — особено при създаването на комуникационна система около Луната. Европейската космическа агенция вече е поставила този въпрос.