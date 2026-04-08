Какви заплати получават астронавтите от Artemis II?

bTV Бизнес екип

Как се оценява трудът в стратегически, но непазарен сектор?

Мисията Artemis II вече влезе в историята, след като екипажът ѝ счупи рекорди за най-голямо разстояние, изминато от хора в дълбокия космос. Но зад впечатляващите технологични и научни постижения стои един по-прозаичен въпрос с бизнес измерение: отразява ли възнаграждението на астронавтите реалната стойност на тяхната работа?

Астронавтите Рийд Уайзман, Виктор Глоувър, Кристина Кох и Джереми Хансен напуснаха Земята на 1 април и поеха към Луната – първата пилотирана мисия отвъд ниска околоземна орбита от ерата на Apollo 17 насам. След като преминаха зад тъмната страна на Луната – момент, белязан с 40-минутна загуба на комуникация с NASA, екипажът продължава по план и се очаква да се завърне на 10 април.

Да бъдеш астронавт е сред най-взискателните професии в света. Подготовката включва години интензивно обучение – от оцеляване в екстремни условия до работа с роботика и сложни космически системи в центрове като Johnson Space Center, пише Unilad.                

Въпреки това, възнаграждението на астронавтите не следва пазарна логика, а административна. Те са държавни служители и попадат в т.нар. GS (General Schedule) система на федералното правителство на САЩ.

Типично астронавтите се класифицират между GS-13 и GS-14, което означава годишни заплати приблизително между 90 000 и 150 000 долара. Данни на NASA за 2025 г. сочат средна заплата от около 152 258 долара годишно – сума, която организацията определя като „приблизителна“. На фона на риска, който включва потенциална загуба на комуникация, технически неизправности и живот в екстремна изолация, възнаграждението изглежда по-скоро умерено, отколкото изключително.

Още по-интересен е фактът, че няма ясна публична информация за допълнителни компенсации – като извънреден труд, бонуси или доплащане при удължени мисии.

От бизнес гледна точка това поставя въпроса: как се оценява трудът в стратегически, но непазарен сектор? В частната индустрия – включително компании като SpaceX – възнагражденията често са обвързани с резултати, риск и иновации. В публичния сектор обаче доминират стандартизирани рамки.

Контрастът става още по-очевиден, когато се погледне технологичният арсенал на борда. Космическият кораб Orion разполага с десетки устройства, включително професионални камери като Nikon D5, GoPro системи и дори смартфон от най-висок клас.

Общо 32 устройства документират мисията – символ на това колко висока е инвестицията в данни, комуникация и визуално съдържание. И въпреки това, човешкият капитал остава оценен по административна формула.

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

