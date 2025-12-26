Коледният подарък не ви харесва? В тези магазини връщането струва до 40 евро

Обработката на едно връщане може да струва на търговците близо 40% от първоначалната цена на артикула

Безпроблемното връщане на стоки все повече остава в миналото. Ако обмисляте да върнете купчина нежелани подаръци след празниците, е добре да знаете, че големи търговски вериги като Macy’s и Zara вече въвеждат такси за връщане на коледни покупки, пише New York Post.

Снимка: iStock

Връщането директно в магазин обикновено остава безплатно, но ако обаче изберете да изпратите артикула обратно по пощата, ще трябва да платите. Macy’s например начислява такса от около 9 евро за клиенти, които не са членове на програмата Stars Rewards, а TJ Maxx и Marshalls искат приблизително 11 евро за връщане.

Други вериги като JCPenney, J. Crew, Abercrombie & Fitch, H&M, Zara, American Eagle Outfitters, UNIQLO и Urban Outfitters са по-умерени в политиките си, като техните такси за връщане варират приблизително между 4 и 8 евро. Дори големи онлайн търговци като Amazon затягат условията, като въвеждат различни такси, ако клиентите не използват опциите за лично предаване без кутия и етикети.

Дори подаръчната касова бележка не гарантира избягване на таксите, тъй като магазините просто ги приспадат от сумата, която получавате като кредит. Според Националната федерация на търговците на дребно около 19,3% от онлайн покупките се очаква да бъдат върнати до края на годината, което поставя сериозен финансов натиск върху бизнеса.

Експерти посочват, че причината за по-строгите правила е масовото връщане на стоки след бума на онлайн пазаруването по време на пандемията. По данни от доклад на Optoro от 2023 г. обработката на едно връщане може да струва на търговците близо 40% от първоначалната цена на артикула, което обяснява защо много клиенти вече изразяват недоволството си в социалните мрежи.

Някои магазини стигат още по-далеч – Best Buy например вече начислява такса за повторно складиране от около 40 евро за активирани устройства като смартфони и таблети. Съветът на експертите е, ако все пак решите да върнете подарък, да го направите възможно най-рано през януари и в максимално продаваемо състояние.

