Кои държави ще са с най-високо увеличение на заплатите през 2026 г.?

До края на 2025 г. реалните заплати ще се увеличат в 23 от 25 изследвани страни.

Очаква се ръстът на реалните заплати в Европа през 2026 г. да бъде малко по-висок в сравнение с 2025 г., но разликите между отделните държави ще останат съществени. По данни на Европейската централна банка реалните доходи в еврозоната в голяма степен са се възстановили след рязкото им понижение по време на инфлационния пик през 2022 г. Номиналните заплати нарастват по-бързо от цените, което позволява на европейските домакинства да разполагат с по-голяма покупателна способност. В резултат в началото на 2025 г. реалните заплати са близо до нивата отпреди инфлационния скок в края на 2021 г., предава Еuronews.

Снимка: iStock

Макар международни организации като ОИСР все още да не са публикували окончателните си доклади за заплатите за 2025 г., които се очакват в началото на 2026 г., наличните проучвания вече очертават основните тенденции. Според доклада за тенденциите в заплащането за периода 2025–2026 г. на Агенцията за условията на заетост в чужбина (ECA), реалните заплати са нараснали през 2025 г. в почти всички анализирани европейски държави, като се прогнозира тази тенденция да се запази и през 2026 г.

Докладът посочва, че до края на 2025 г. реалните заплати ще се увеличат в 23 от 25 изследвани страни. Изключение правят Румъния, където се очаква спад от –0,9%, и Украйна с понижение от –3,2%. В останалите държави ръстът варира значително – от едва 0,2% в Австрия до 5,1% в Турция, което подчертава сериозните различия между националните икономики.

Снимка: Getty Images/iStock

В Турция номиналното увеличение на заплатите от 40%, съчетано с прогнозирана от МВФ инфлация от 34,9%, води до реален ръст от 5,1%, което я поставя на първо място по този показател. След нея се нареждат България и Унгария. Сред четирите най-големи европейски икономики най-добро представяне отчита Франция, следвана от Германия, Италия и Обединеното кралство.

Очакванията са Турция да запази водещата си позиция и през 2026 г., когато реалният ръст на заплатите се прогнозира на 8,1%, надвишавайки нивото от 2025 г. Както отбелязва Стивън Килфедър от ECA пред Euronews Business, страната се отличава с едновременно бързо нарастване на заплатите и много висока инфлация. Въпреки това покупателната способност на турските работници остава под нивата отпреди, тъй като те са преминали през продължителен период на спад на реалните доходи, особено рязък през 2022 г. и все още осезаем през 2024 г.

Като цяло ECA прогнозира среден ръст на реалните заплати от 1,4% за 2025 г. и 1,7% за 2026 г. в 25 държави. Очаква се източноевропейските икономики като Унгария, Полша, Чехия и България отново да изпреварят западноевропейските, благодарение на по-висок икономически растеж и производителност. За разлика от тях големи икономики като Обединеното кралство, Испания и Нидерландия ще останат под средното равнище, основно поради по-висока инфлация, по-бавен растеж на производителността и по-предпазлива политика на работодателите.

