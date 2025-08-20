Коледният бизнес в Германия вече е в разгара си

Въпреки че още е лято, производителите на кобедни неща вече работят за идния празник

Въпреки че температурите все още са летни – подготовката за коледния бизнес в много фирми в германския град Хесен отдавна е в разгара си. Според Търговската асоциация на Хесен първите празнични артикули скоро ще бъдат пуснати в продажба. За пекарна „фон дер Хайде“ в севернохесенския Вилинген лятото е време за печене на техния коледен щолен. „Печем вече от четири седмици“, казва майстор-сладкар Волфганг фон дер Хайде. Около 4000 щолена вече са складирани за зреене.

И то на много специално място: пекарната традиционно съхранява коледния си щолен на 70 метра дълбочина в „Мина Кристине“. В изоставената шистова мина е влажно, студено и тъмно – дори през лятото. Предприятието е регистрирало „Щолен от щолен“ като своя марка, пише Welt.

При летни температури навън, в пекарната става до 30 градуса жега, разказва фон дер Хайде. „Хубаво е да се занесат щолените в мината. Там винаги е хладно и свежо.“ В мината температурата е постоянна седем градуса. Това са разлики от 23 до 25 градуса.

Бизнесът с „Щолен от щолен“ е целогодишна дейност – дори в офиса, казва фон дер Хайде. „Започва още през януари, когато пристигат запитвания от чужбина, например от Англия.“ Планира се рекламата, поръчват се картонени опаковки. „Всичко това е много трудоемко.“

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Много работа през лятото създават и коледните елхи. „От началото на август растежът е приключил. Сега дърветата се класифицират за маркетинг“, казва Холгер Шнайдер от Работната група за хесенски коледни елхи. Подготовката за продажби вече започва. „Директните търговци трябва да организират своите щандове. Продажбите на едро вървят на пълни обороти.“, добавя той.

„Подготовката за коледния бизнес, разбира се, е в ход“, казва Хелмут Гребер, собственик на фабрика за печива и шоколад „Вилхелм Еберхард“. Предприятието в Райхелсхайм-Берфурт в южнохесенския Оденвалдкрайс предлага шоколадови фигури, оденвалдски меденки и други сладкиши. През първата седмица на септември трябва да бъдат доставени първите коледни сладкиши.

„Правим всичко прясно и ще произвеждаме през последната седмица на август“, казва Гребер. Суровините вече са предимно осигурени и складирани. „Запасил съм се със съставки, които имат сравнително дълъг срок на годност, като например кокосови стърготини.“ Картонените опаковки и декорациите също вече са пристигнали.

Преди пандемията от коронавирус компанията е започвала да пече първите анасонови бисквити или маслени сладки още през юли, съобщава Гребер. След това клиентската структура на фирмата се е променила – от търговски вериги към директни търговци и фермерски магазини.

Въпреки това планирането на коледния бизнес започва рано. Например, торбичките за шоколадовите Дядо Коледа трябва да бъдат специално изработени. „Това не са стандартни торбички, а торбички със специални размери“, обяснява Гребер. Времето за доставка е 12 до 14 седмици. „През април или май поръчах торбичките. Първите вече пристигнаха. Лентите, отпечатани с коледни мотиви, също имат дълъг срок за доставка. Току-що поръчах и великденските си панделки.“, добавя той.

