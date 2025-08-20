Наши съседи създадоха „дигитален близнак“ на Черно море

Две от лабораториите, свързани с проекта, се намират в България

Учени създават първия по рода си „дигитален близнак“ на Черно море, който е задвижван от AI. Това е новаторска система, която е предназначена да прогнозира въздействието на изменението на климата, замърсяването, риболовните и енергийните проекти, както и да насочва страните към устойчива синя икономика, пише Hurriyet Daily News.

Какво представлява моделът?

Разработен под координацията на Института по морски науки към Техническия университет в Турция (ODTÜ), с партньори от пет черноморски държави, моделът комбинира огромни набори от данни от сушата и морето, за да създаде интегрирана симулация на екосистемата на региона.

Финансиране

Подкрепена от Европейския съюз, инициативата може да тества сценарии десетилетия напред в бъдещето, помагайки на политиците да балансират икономическия растеж с опазването на околната среда.

„Трансформираме всички налични научни данни във функционална структура, която отразява физичните, химичните и биологичните свойства на морето“, каза професор Баръш Салихоглу, директор на Института за морски науки към ODTÜ.

„Чрез тестване на различни сценарии можем предварително да оценим потенциалните въздействия от изменението на климата, риболова, замърсяването и инвестициите в енергия“, добави той.

Как може да помогне „дигиталния близнак“?

Снимка: bTV

Системата обединява климатични, биохимични, екологични, океански и рибарски модели, подобрени с изкуствен интелект за по-прецизно вземане на решения.

Може да се оцени как аквакултурите, морските биотехнологии, вятърната енергия, туризмът и операциите по сигурност могат да се извършват, без да се навреди на екосистемата.

В региона са създадени седем лаборатории – две в Турция, две в България и по една в Румъния, Молдова и Украйна, за наблюдение както на условията на околната среда, така и на социално-икономическите тенденции.

Публичното представяне е планирано за октомври чрез удобен за потребителя портал, където правителства, академични среди и представители на индустрията ще могат да разработват свои собствени сценарии и да визуализират потенциалните резултати.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN