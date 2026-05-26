1 USD
1.1595 BGN
Япония одобри 3 милиарда долара субсидии за сметките за ток и газ заради близкоизточната война

bTV Бизнес екип

Мярката е приета на заседание на Министерския съвет

Японското правителство е одобрило разходи в размер на 513,5 милиарда йени (около 3 милиарда долара) за субсидиране на сметките за електричество и газ на домакинствата между юли и септември, съобщи заместник-ръководителят на Кабинетния секретариат Масанао Одзаки. Мярката е приета на заседание на Министерския съвет във вторник и цели да смекчи нарастването на комуналните разходи вследствие на войната в Близкия изток.

Япония разчита в голяма степен на вносни горива от Близкия изток и е засегната от блокадата на Ормузкия проток. Субсидиите ще бъдат финансирани от резерви в действащия бюджет. Одзаки предупреди, че макар сметките едва ли да нараснат значително през следващите месеци, нарастващите цени на вносните горива ще бъдат фактор след юли. „Дори при продължаваща несигурност в Близкия изток ще направим всичко възможно, за да осигурим, че ежедневието на хората и икономическата дейност няма да бъдат прекъснати", заяви той.

Мярката идва ден след като министър-председателят Санае Такаичи обяви план за допълнителен бюджет от 19 милиарда долара за справяне с поскъпването на стоките от първа необходимост, предаде БГНЕС. В понеделник тя заяви, че правителството очаква да осигури стабилни доставки на петрол до следващата пролет. 

