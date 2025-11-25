Коя марка коли се е повреждала най-често през 2025 г.?

Европейски производители са сред най-надеждните автомобили

Tesla Model Y оглави класацията на TÜV като най-ненадеждния автомобил сред моделите на възраст две до три години, показва най-новият доклад на германската организация за технически надзор. При модела са отчетени 17,3% съществени неизправности – най-високият дял, регистриран при автомобил в този възрастов диапазон през последните десет години.

TÜV е сред най-строгите системи за задължителен технически контрол в световен мащаб. Инспекциите обхващат всички ключови системи – ходова част, спирачна уредба, осветителни тела, електронни модули, което прави резултатите важен индикатор за реалното експлоатационно качество на автомобилите.

При Model Y най-често установените проблеми са свързани с окачването, спирачната система и светлинната индикация. Представянето е дори по-слабо от това на Model 3, който в предходните две години оглавяваше негативната класация.

Контрастът с други електромобили е отчетлив: при Mini Cooper SE се отчитат едва 3,5% дефекти, демонстрирайки, че електрическите автомобили могат да постигнат много висока надеждност, когато са добре конструирани и сглобени.

Докладът на компанията за 2025 г. обхваща около 9,5 млн. периодични технически прегледа, проведени между юли 2024 и юни 2025 г. Данните очертават тревожна тенденция: почти всеки пети автомобил не преминава първоначалната инспекция, а делът на тежките неизправности продължава да расте – знак за влошаващо се общо качество при новите автомобили на германския пазар.

Tesla Model 3 отчита 13,1% съществени неизправности, което означава, че приблизително един от всеки 7–8 автомобила не покрива изискванията на техническия преглед. При електромобилите инспекторите все по-често регистрират и електронни, и конструктивни дефекти, които обикновено не се срещат при този тип модели.

В другия край на класацията са основно европейски производители. Volkswagen отново доминира с модели като Golf Sportsvan, T-Roc и Touareg, които се нареждат сред най-надеждните автомобили на възраст над четири години. В групата на колите на две до три години най-добри резултати постигат Mazda 2, BMW 1 Series, Mercedes C-Class и VW T-Roc. При електромобилите Fiat 500e е най-надеждният малък модел, а Mercedes B-Class Electric Drive води сред компактните ванове.

За първи път TÜV присъжда и отличие за дългосрочна надеждност, като победител е Mercedes-Benz. Десетгодишните автомобили на марката показват едва 18,5% дефектност — резултат, който е съпоставим с този при почти новите автомобили на Tesla и се смята за впечатляващ за такава възраст. След Mercedes се нареждат Audi, а трета е Toyota, която за пореден път потвърждава репутацията си на производител с устойчиво качество във времето.

