Да мислим като стратег: Уроците на Елина Халунен за решения, успех и лична посока

Как да превърнем объркването в яснота

На 18 ноември 2025 г. София беше бъде домакин на първата международна бизнес конференция на Балканите, посветена на

влиянието на жените – Факторът XX: Разбиране на икономическата сила на жените.

Жените са най-бързо развиващият се източник на покупателна способност, влияейки върху над 70% от световните потребителски

разходи. Те оформят посоката на цели индустрии – от финанси и технологии до медии, развлечения и бързооборотни стоки. Разбирането на тяхната икономическа роля е ключово за стимулиране на устойчивия растеж на бизнеса.

Един от лекторите на събитието е Елина Халунен- стратег и специалист по анализи с над 15 години опит в подпомагането на организации да се справят със сложни, ориентирани към човека предизвикателства и да превърнат несигурността в ясни, работещи стратегии.

Нейният фокус е върху внасянето на яснота в объркани проблеми - разкриване на скрити динамики, преосмисляне на предизвикателствата и проектиране на решения, които отговарят на реалния свят.

Г-жо Халунен, разкажете ни върху какво работите в момента?

В момента работя по комбинация от проекти за поведенческа стратегия. Един от тях разглежда как жените и мъжете вземат решения в реални потребителски контексти и как маркетолозите понякога погрешно тълкуват тези модели. Също така съм част от европейски проект за политическа поляризация и вземане на решения в социалните медии. Наред с това изучавам как хората използват инструменти с изкуствен интелект в ежедневието и как тези системи формират преценката. В миналото работата ми варираше от вземане на решения в здравеопазването до поведение, свързано с устойчивостта, което ми помага да внеса по-широка перспектива в потребителското съзнание днес

Кои са най-големите предизвикателства, пред които са изправени потребителите днес?

Потребителите вземат решения в среда, която постоянно изтощава времето, вниманието и умствената им енергия. Поведенческата наука описва това като недостиг: когато даден ресурс се усеща ограничен, умът се фокусира силно върху непосредствения проблем. Когато времето или умствената енергия са ограничени, хората естествено се фокусират върху най-неотложната задача. Това е нормална реакция на натиск, но има цена: има по-малко място за преценка на алтернативите, предварително планиране или обработка на допълнителни подробности.

Повечето маркетингови решения все още приемат обратното. Те очакват хората да имат време, яснота и пространство за оценка на дълги списъци с функции, да сравняват алтернативи или да следват сложни пътешествия. Това създава пропаст между начина, по който потребителите действително мислят, и начина, по който марките проектират преживяванията.

По-ефективен подход е да се разберат условията, стоящи зад избора на хората, вместо да се приема, че те имат неограничено време и внимание. Когато марките изграждат около реалностите, пред които са изправени потребителите, те намаляват психическото натоварване от ежедневните решения и улесняват хората да действат според намеренията си. Това е моментът, в който маркетингът става наистина полезен.

Как можем да приложим поведенческата наука в личния си живот?

Поведенческата наука става полезна в личния ни живот, когато спрем да мислим за решенията като за изолирани моменти и започнем да разглеждаме условията около тях. Повечето от нас предполагат, че просто се нуждаем от повече дисциплина или мотивация, но изследванията показват, че поведението се формира много повече от триенето, натиска от времето, навиците и структурата на нашата среда.

Вместо да се борим с тези сили, можем да работим с тях: да направим планираното поведение лесно, да намалим ненужните стъпки, да премахнем разсейващите фактори и да избягваме среди, които изискват повече честотна лента, отколкото имаме. Този подход не е за „оптимизиране“ на себе си; Става въпрос за това да проектирате обкръжението си по начин, който подкрепя изборите, които искате да направите. Когато средата върши по-голямата част от работата, постоянството следва естествено.

Кое е нещото, което най-много ни определя като успешни хора?

Успехът обикновено се приписва на лични качества, но в действителност контекстът и времето играят много по-голяма роля. Много от повратните точки в кариерата се случват, защото някой е на правилното място, има правилната подкрепа или среща правилния човек в правилния момент. Частта, която контролираме, е как реагираме на тези моменти, когато те се появят.

Доброто здраве, стабилността и надеждната мрежа за подкрепа също оформят това, което хората са способни да правят. Това е особено вярно за жените, които често носят повече от неплатената работа, която поддържа ежедневието. Има стара поговорка, че зад всеки успешен мъж стои жена, но понякога забравяме, че и жените се нуждаят от същото ниво на подкрепа.

Когато хората имат стабилна основа около себе си, има повече място за учене, поемане на рискове и дългосрочно мислене. Без нея изборът се стеснява и възможностите се усещат по-далечни.

Не можете да създадете късмета, но можете да увеличите броя на ситуациите, в които могат да възникнат положителни случайни срещи, идеи или сътрудничества. Много от важните промени в моята собствена работа дойдоха от разговори с жени, чиито прозрения промениха начина ми на мислене. Тази смесица от контекст, подкрепа и откритост е по-точно описание на успеха, отколкото всяко едно лично качество.

Ако някой ви помоли да му дадете най-важния си съвет за самореализация, какъв би бил той?

Себереализацията е много по-лесна, когато имате ясна представа за вашата Северна звезда – не фиксирана цел или петгодишен план, а усещане за това какво искате да представлява животът ви. Запитайте се върху какви проблеми искате да работите, какви хора искате около себе си и каква среда извлича най-доброто ви мислене. Тези въпроси ви дават посока, а не сценарий.

За жените това е важно, защото светът често ни насърчава да бъдем усърдни, адаптивни и благодарни, а не амбициозни по собствени условия. Размитата Северна звезда улеснява потъването в работа, която е смислена, но подценена, или в роли, които отговарят на очакванията на другите хора по-добре от нашите собствени.

Любопитството помага тук. Когато следвате нещата, които ви карат да си мислите: „Искам да разбера това по-добре“, вие естествено се насочвате към възможности, които не бихте предвидили. Целите ви днес могат да бъдат само толкова големи, колкото знаете в момента - любопитството.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN