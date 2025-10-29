Защо толкова европейци искат да видят Северното сияние тази година?

Слънцето навлиза във фазата на максимална активност от 11-годишния си цикъл
Слънчево явление доведе до изключително високо търсене на четири от най-подходящите дестинации за наблюдение на Северното сияние. Неуловимият природен феномен може да покаже най-впечатляващата си активност тази зима от повече от десет години насам, тъй като слънчевата активност достига своя връх.
Миналата година НАСА потвърди, че Слънцето навлиза във фазата на максимална активност от 11-годишния си цикъл, който ще продължи до март 2026 г. Според Джейми Фейвърс, директор на Програмата за космическо време в централата на НАСА, по време на слънчевия максимум броят на слънчевите петна и нивото на активност значително се повишават.
Увеличената слънчева активност може съществено да промени условията в космоса – така нареченото „космическо време“, което влияе върху спътници, комуникации, навигационни системи като GPS и дори върху електрическите мрежи на Земята. В същото време това явление води и до по-честа и по-ярка поява на Северното сияние, което от своя страна поражда вълна от интерес сред пътешествениците, планиращи зимни пътувания специално за да наблюдават това природно чудо.
Кои са най-хубавите места, за да видите Северното сияние?
Рязкото нарастване на слънчевата активност превърна Северното сияние в едно от най-желаните туристически преживявания на десетилетието, предaва Euronews Travel. Според данните на eSky Group за зимния сезон 2024/2025, интересът към скандинавските страни бележи рязък ръст.
Най-силен е при Финландия, където броят на резервациите е скочил с впечатляващите 2300%. Финландска Лапландия предлага магическо изживяване – наблюдение на сиянието от стъклени иглута или съчетание с посещение на селото на Дядо Коледа в Рованиеми. Въпреки това, Исландия остава с най-висок общ брой резервации, нарастващи с 2200% за последната година. Там сезонът на Северното сияние продължава от септември до март, когато тъмните и кратки дни осигуряват идеални условия за наблюдение.
Според Гисли С. Бринйолфсон от Icelandair, Исландската метеорологична служба изготвя тридневна прогноза за Северното сияние, включваща карта на облачността и скала на KP индекса, който показва нивото на слънчева активност – от 0 (много ниско) до 9 (изключително високо). Той съветва туристите да се отдалечат от светлинното замърсяване, за да увеличат шансовете си да видят сиянието, като най-добрите часове за наблюдение са между 21:00 и 2:00.
Интересът към Норвегия също расте – с 126% повече резервации, като страната се смята за едно от най-добрите места за това природно зрелище. Град Тромсьо предлага идеалното съчетание между градски удобства и близост до тъмни фиорди. Швеция също отбелязва 91% ръст, като основният ѝ коз е Национален парк Абиско и известната Aurora Sky Station – научно признато място с уникален микроклимат и „синя дупка“ от ясно небе, гарантираща почти сигурна видимост на Северното сияние.
