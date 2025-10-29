Защо толкова европейци искат да видят Северното сияние тази година?

Слънцето навлиза във фазата на максимална активност от 11-годишния си цикъл

Слънчево явление доведе до изключително високо търсене на четири от най-подходящите дестинации за наблюдение на Северното сияние. Неуловимият природен феномен може да покаже най-впечатляващата си активност тази зима от повече от десет години насам, тъй като слънчевата активност достига своя връх.

Снимка: btvnovinite.bg

Миналата година НАСА потвърди, че Слънцето навлиза във фазата на максимална активност от 11-годишния си цикъл, който ще продължи до март 2026 г. Според Джейми Фейвърс, директор на Програмата за космическо време в централата на НАСА, по време на слънчевия максимум броят на слънчевите петна и нивото на активност значително се повишават.

Увеличената слънчева активност може съществено да промени условията в космоса – така нареченото „космическо време“, което влияе върху спътници, комуникации, навигационни системи като GPS и дори върху електрическите мрежи на Земята. В същото време това явление води и до по-честа и по-ярка поява на Северното сияние, което от своя страна поражда вълна от интерес сред пътешествениците, планиращи зимни пътувания специално за да наблюдават това природно чудо.

Снимка: Reuters

Кои са най-хубавите места, за да видите Северното сияние?

Рязкото нарастване на слънчевата активност превърна Северното сияние в едно от най-желаните туристически преживявания на десетилетието, предaва Euronews Travel. Според данните на eSky Group за зимния сезон 2024/2025, интересът към скандинавските страни бележи рязък ръст.

Най-силен е при Финландия, където броят на резервациите е скочил с впечатляващите 2300%. Финландска Лапландия предлага магическо изживяване – наблюдение на сиянието от стъклени иглута или съчетание с посещение на селото на Дядо Коледа в Рованиеми. Въпреки това, Исландия остава с най-висок общ брой резервации, нарастващи с 2200% за последната година. Там сезонът на Северното сияние продължава от септември до март, когато тъмните и кратки дни осигуряват идеални условия за наблюдение.

Според Гисли С. Бринйолфсон от Icelandair, Исландската метеорологична служба изготвя тридневна прогноза за Северното сияние, включваща карта на облачността и скала на KP индекса, който показва нивото на слънчева активност – от 0 (много ниско) до 9 (изключително високо). Той съветва туристите да се отдалечат от светлинното замърсяване, за да увеличат шансовете си да видят сиянието, като най-добрите часове за наблюдение са между 21:00 и 2:00.

Интересът към Норвегия също расте – с 126% повече резервации, като страната се смята за едно от най-добрите места за това природно зрелище. Град Тромсьо предлага идеалното съчетание между градски удобства и близост до тъмни фиорди. Швеция също отбелязва 91% ръст, като основният ѝ коз е Национален парк Абиско и известната Aurora Sky Station – научно признато място с уникален микроклимат и „синя дупка“ от ясно небе, гарантираща почти сигурна видимост на Северното сияние.

