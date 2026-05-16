Новата енергийна реалност: къде е България в битката за сигурност, ресурси и конкурентоспособност?

Новата енергийна реалност: къде е България в битката за сигурност, ресурси и конкурентоспособност?

bTV Бизнес екип

bTV Media Group е партньор на форума

Според Международната агенция по енергетика глобалното търсене на критични минерали за чисти енергийни технологии може да нарасне над три пъти до 2030 г., а инвестициите в чиста енергия вече изпреварват тези в изкопаеми горива. На фона на ускоряващия се зелен преход, новите регулации и растящата конкуренция за стратегически суровини, Европа и България са изправени пред решения, които ще определят конкурентоспособността им през следващите десетилетия.

Може ли България да се превърне в регионален център за съхранение на енергия? Как бизнесът ще се адаптира към ESG изискванията, CBAM и декарбонизацията? И как страната ни ще се позиционира в новата енергийна и геополитическа реалност? Отговорите на тези въпроси ще бъдат потърсени на 19 май 2026 г. в Интер Експо Център по време на 17-и Зелен и енергиен форум, организиран от списание „Мениджър“.

Форумът ще бъде открит от Атанас Пеканов, заместник министър-председател и Юлиян Попов, бивш служебен министър на околната среда и водите. Програмата започва с разговора: „Енергийните политики на България“ с участието на Ива Петрова, министър на енергетиката (отправена покана). Модератор е Таня Кръстева, главен редактор, списание "Мениджър".

Следва разговор на Таня Кръстева с Юлиян Попов за тема „Визия на България: Енергетика и климат“. Сред основните акценти в програмата е Дискусионен панел: „Петрол, газ и редкоземни метали в центъра на геополитическите интереси и къде се позиционира България“ с участието на проф. Светослав Георгиев, директор, "Геологически институт - БАН", Боян Рашев, енергиен експерт, Пламен Димитров, член на УС, Българско геополитическо дружество, и Преслав Райков.

С реч по темата „Енергийните артерии на света: маршрути, зависимости и сигурност“ участие ще вземе Надежда Ганчева, старши анализатор, "Център за изследване на демокрацията".

Дискусионният панел „Енергийната трансформация на България“ ще постави фокус върху потенциала на България да стане един от най-големите центрове за съхранение на енергия в Европа, регионалната свързаност и критичната инфраструктура, бъдещето на ядрената енергетика и малките модулни реактори, потенциала на ВЕИ и трудностите при интегрирането им в мрежата, както и защитата на мрежата и ценообразуването. Участие ще вземат Александър Николов, бивш министър на енергетиката, Атанас Димов, Радослав Миков и Владимир Даскалов.

В чата „Депозитната система в България – проблеми и решения“ участие ще вземат Жана Величкова и Данита Заричинова. Георги Стефанов ще говори по темата „Потенциалът на геотермалната енергия“. Сред ключовите теми е и „Иновации във ВЕИ и съхранение на енергия“ - панел, посветен на големите възможности и предизвикателства пред ВЕИ сектора, промените в ефективността и цената на фотоволтаичните технологии и устойчивите модели за балансиране на мрежата. Участие ще вземат Елена Педова, инж. Мартин Георгиев, Марияна Янева и Мария Кръстева.

В специален чат - „НПВУ приключва – кои проекти ще се реализират?“ участие ще вземе Мария Недина, бивш служебен заместник министър-председател по европейсĸите средства. В дискусията: „Енергийни предизвикателства пред тежката индустрия в Европа“ участие ще вземе д-р Холгер Клаасен.

Регулаторните промени и ефектът им върху бизнеса ще бъдат тема дискусията „CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) – бизнесът пред новите правила от 2026 г.“ с участието на Павел Шейтанов. В програмата е включен и презентационен панел: „Декарбонизация на бизнеса“, посветен на добрите практики, финансирането и Horizon Europe 2026–2027.

В „Зелен град“ участие ще вземат арх. Любомир Станиславов, Биляна Лесидренска-Димитровa, ландшафтен архитект и Радостина Петрова, Сдружение "Велоеволюция".

Програмата ще завърши с „Климатична адаптация в един разделен свят“.

17-и Зелен и енергиен форум на 19 май е с вход свободен, след предварителна регистрация тук.

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

