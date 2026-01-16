Коя е най-популярната дестинация в света за 2026 г.?

За 2026 г. отличията обхващат 270 дестинации в 60 държави

Наградите Travellers’ Choice Awards на Tripadvisor се основават на 12-месечни данни от отзиви на глобалната туристическа общност и дават ясна представа какво действително вълнува пътешествениците. Всяка година платформата публикува класация с най-актуалните дестинации, различавайки се от експертните списъци с това, че разчита на реални преживявания и оценки на пътуващи от цял свят.

Снимка: iStock

За 2026 г. отличията обхващат 270 дестинации в 60 държави, разпределени в седем подкатегории – сред тях Модерни дестинации, Топ дестинации, Култура и история, Храна, Меден месец и Самостоятелни пътувания. Според данните най-популярната дестинация в света тази година е португалският остров Мадейра.

Мадейра отдавна привлича туристи със слънчев климат, морски курорти и впечатляваща природа, но все по-често се утвърждава и като приключенска столица на Европа и предпочитано място за пътуване извън активния сезон. Както споделя Стела Камба от More Life Adventures пред Euronews Travel, островът предлага възможност в рамките на един ден да изкачиш 1800-метров връх и след това да се впуснеш в каньонинг сред водопади, естествени басейни и вулканични скали.

Снимка: iStock

На второ място в световната класация се нарежда Тбилиси, който Tripadvisor определя като „наелектризиращ“ град. Грузинската столица се развива динамично с нови културни пространства, разширени музеи и исторически сгради, превърнати в стилни бутикови хотели. Освен това Грузия привлича все повече дигитални номади заради благоприятната бизнес среда, данъчните облекчения и либералната имиграционна политика.

Сред водещите европейски дестинации е и Милано, който заема шесто място и е във фокуса на вниманието като съдомакин на Зимните олимпийски игри. Градът се обновява с нови луксозни хотели и реновирани квартали като Порта Романа и Порта Нуова. След него, на седма позиция, се нарежда Глазгоу – първият град на музиката на ЮНЕСКО във Великобритания и удобна отправна точка за опознаване на драматичните пейзажи на Шотландия.

Класацията за самостоятелни пътешественици също поставя Европа във фокуса – половината от топ 10 са на континента. Дъблин заема първото място като компактен и пешеходен град с приятелска атмосфера и високо ниво на сигурност, включително за жени, пътуващи сами. Берлин е втори с прогресивния си дух и съжителството на стара и модерна архитектура, а Лондон, Единбург и Мадрид също намират място сред най-предпочитаните дестинации за 2026 г.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN