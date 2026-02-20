Коя е най-богатата двойка в спорта и шоубизнеса, не са семейство Бекъм

Някои от най-популярните двойки в света разполагат с впечатляващо състояние

Любовните връзки между звезди от спорта и шоубизнеса често се превръщат в едни от най-обсъжданите партньорства в света. Освен че привличат вниманието на милиони фенове, тези двойки изграждат и впечатляващи финансови империи чрез спортни договори, музикални успехи, рекламни кампании и бизнес начинания. Общото им състояние често достига стотици милиони, а понякога и милиарди долари.

Сред най-известните имена са легенди като Дейвид и Виктория Бекъм, които дълги години са символ на успех и богатство. Днес те са част от елитен клуб, но конкуренцията е сериозна. Някои от най-популярните двойки в света вече разполагат с още по-впечатляващо състояние, което ги нарежда сред най-богатите в спорта и шоубизнеса.

5. Ръсел Уилсън и Сиара

Ръсел Уилсън и Сиара се нареждат на пето място сред най-богатите двойки в спорта и шоубизнеса. Куотърбекът от Националната футболна лига и носителката на редица музикални награди са семейство от 2016 г. Двамата съчетават успешни кариери със сериозни приходи от бизнес начинания и рекламни договори. Общото им състояние се оценява на около 200 милиона долара.

4. Дуейн Уейд и Габриел Юниън

На четвърто място са бившата звезда на NBA Дуейн Уейд и актрисата Габриел Юниън. Те са сред най-разпознаваемите двойки в САЩ и имат общо дете. Благодарение на успешните си кариери и инвестиции, общото им богатство достига приблизително 210 милиона долара.

3. Джъстин Върландър и Кейт Ъптън

Третото място заемат бейзболистът Джъстин Верландер и моделът и актриса Кейт Ъптън. Двамата започват връзката си през 2014 г. и сключват брак три години по-късно. Общото им състояние възлиза на около 220 милиона долара, показва класация на The Times of India.

2. Дейвид и Виктория Бекъм

На второ място се нареждат Дейвид и Виктория Бекъм — една от най-емблематичните двойки в света. Бившият английски национал и успешната дизайнерка изградиха бизнес империя чрез спорт, мода и реклама. Общото им състояние се оценява на около 450 милиона долара.

1. Травис Келси и Тейлър Суифт

На първо място са играчът от NFL Травис Келси и световната попзвезда Тейлър Суифт. Връзката им започва през 2023 г. и бързо привлича вниманието на целия свят. Благодарение на изключително успешната музикална кариера на Суифт и доходите на Келси от спорт и реклама, общото им състояние достига около 1,67 милиарда долара, което ги прави най-богатата двойка в спорта и шоубизнеса.

