Тейлър Суифт поиска от правителството на САЩ да блокира тази марка

Тейлър Суифт е поискала от правителството на САЩ да блокира опита на компания за спално бельо да регистрира търговската марка „Swift Home“. Поп звездата твърди, че използването на тази фраза може да въведе потребителите в заблуда, че тя по някакъв начин е рекламирала продуктите на компанията.

Нейният правен екип посочва, че начинът, по който думата „Swift“ е стилизирана в брандирането на компанията, силно напомня на запазената марка на певицата, изписана с курсив. Според тях визуалната прилика между двете означения е съществена. Компанията Cathay Home, основана в Ню Йорк, заявява на своя уебсайт, че предлага продукти чрез големи търговци на дребно. Тя е подала заявление за регистрация на марката „Swift Home“ за своята линия спални принадлежности.

Суифт, представлявана от TAS Rights Management LLC, е оспорила заявлението в документ, предоставен на United States Patent and Trademark Office в сряда, видян от Би Би Си. В него се твърди, че марката „Swift Home“ създава „фалшива асоциация“ с изпълнителката и може да накара клиентите да повярват, че тя стои зад продуктите на компанията.

Адвокатите ѝ подчертават, че това представлява опит да се използват „добрата воля и разпознаваемостта“ на Суифт в полза на чужд бранд. В документите се отбелязва още, че певицата притежава федерални търговски марки, които защитават името и подписа ѝ върху различни стоки, включително спално бельо, облекло и артикули, свързани с музиката ѝ.

До момента Суифт е подала над 300 заявки за търговски марки в САЩ и други държави, като е защитила своето име, инициали, заглавия на албуми и части от текстове на песни. Смята се, че нетното ѝ състояние надхвърля 1 милиард долара (730 милиона британски лири), подкрепено от последната ѝ поредица от рекордни концерти по света.

