Кристиано Роналдо зарадва годеницата си Джорджина с две луксозни вили на остров в Червено море

Подаръкът на Родригес се изчислява до $11.6 млн.

Кристиано Роналдо отново привлече вниманието – този път не с голове, а с избор на локация. Двата луксозни имота на стойност $11.6 млн., придобити на частния остров Нуджума в Червено море, изглеждат като подарък към неговата половинка Джорджина Родригес, но зад романтиката ясно прозира добре обмислена инвестиционна логика. Играчът на Ал-Насър и моделът разширяват портфолиото си от недвижими имоти с два имота, които засилват връзките им със Саудитска Арабия, където се установиха преди три години. Но ето какво стои зад този избор на Роналдо:

Мястото

Кристиано споделя, че Червено море е „наистина изключително място“, добавяйки, че след посещението си там са почувствали „връзка“ с острова и неговата природна красота. „Това е място, където се чувстваме спокойни“, казва португалският футболист, разкривайки, че сега, когато имат дом там, могат да се насладят на „качествено време със семейството“ в пълно уединение и спокойствие, когато пожелаят. Двойката избира два ексклузивни имота, вдъхновени от арабската традиция, където да събере най-близките си.

Нуджума е всичко, което новият глобален елит търси – само 19 резиденции, достъп по въздух или море, пълна дискретност и обслужване на ниво петзвезден курорт. Подобни проекти попадат в най-желания сегмент на пазара – т.нар. “branded luxury residences”, където имотът не е просто дом, а част от цялостно преживяване. Ограниченото предлагане е ключов фактор - при толкова малък брой имоти, стойността се движи не от масовото търсене, а от конкуренцията между купувачи с много висока стойност.

Едната вила има три спални, а другата - две. И двете разполагат с частни басейни, панорамна гледка, директен достъп до морето и телескопи на всяка тераса, от които да се насладите на спиращото дъха звездно небе, отличителен белег за региона. Те са част от частния остров Умахат, един от най-отдалечените и защитени в света, заобиколен от рифове. Това е рай за любителите на гмуркането. Около него има много делфини, морски костенурки, скатове и риби Наполеон.

През последните години Саудитска Арабия и регионът на Червено море се позиционират като алтернатива на класическите луксозни пазари като Южна Франция, Монако или Бахамите. Разликата? Тук луксът е нов, мащабен и подкрепен от държавна визия, насочена към туризъм, устойчивост и привличане на глобални инвеститори.

За собствениците това означава:

- модерна инфраструктура и дългосрочна поддръжка на стойността;

- висока международна разпознаваемост на дестинацията;

- потенциал за покачване на цените още преди проектите да достигнат пълна зрялост;

В този сегмент печалбата рядко е агресивна и краткосрочна. Вместо това, инвеститорите търсят:

- стабилно покачване на стойността във времето;

- възможност за отдаване под наем чрез хотелски оператори при минимален ангажимент;

- актив, който съчетава личен комфорт и финансов смисъл;

Луксозните имоти от този клас често се разглеждат като „тихо богатство“, не толкова за показ, колкото за сигурност, престиж и начин на живот.

Джорджина Родригес: стил с предприемачески нюанс

Имотното портфолио на Джорджина Родригес – от Португалия и Испания до Саудитска Арабия – ясно показва, че зад публичния й образ стои ясно усещане за стойност и позициониране. Управлението на луксозни имоти, собствена агенция за недвижими имоти и участие в премиум здравни услуги превръщат лайфстайла й в продължение на бизнес стратегията.

Инвестицията на Роналдо на остров Нуджума е показателна за по-широка тенденция. Луксът вече не е просто удоволствие, а внимателно подбран актив. Частните острови, брандираните резиденции и новите елитни дестинации в Близкия изток се превръщат в новия стандарт за онези, които търсят едновременно комфорт, престиж и устойчиво богатство, и неслучайно. За Кристиано и Джорджина предстои най-щастливото събитие.

Тяхната дългоочаквана сватба

Създаването на голямо семейство е сбъдната мечта за Роналдо и Родригес, които се готвят за още една вълнуваща глава от любовната си история - сватбата си. Десет години след като се запознават в магазина, където тя работеше като продавач-консултант, те са готови да си кажат „Да“. Миналото лято играчът предложи брак на любовта на живота си с пръстен, толкова зашеметяващ, че изненада дори самата Джорджина.

„Отне ми много време да обработя огромния камък, който ми даде“, разказва тя.

Португалските медии съобщават, че двойката планира да голямото събитие да се проведе след Световното първенство по футбол през 2026 г., което ще се проведе от 11 юни до 19 юли в Мексико, САЩ и Канада. Според информацията, избраното място е Мадейра - родното място на футболиста. Те обмислят катедралата във Фуншал за място на церемонията, тъй като и двамата имат дълбоки религиозни убеждения. Приемът и партито пък ще се проведат в луксозен хотел в района.

