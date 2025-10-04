Кой е човекът, спасил света от ядрена война?

Той проявява изключителна хладнокръвност и преценка

На 26 септември 1983 г. светът е само на едно решение от ядрена катастрофа. Алармите на съветската система за ранно предупреждение сигнализират за атака – пет междуконтинентални балистични ракети летят към СССР от Съединените щати. Милиони животи висят на косъм, а всяка грешка може да доведе до глобална катастрофа, пише History Extra.

В командния бункер „Серпухов-15“ на смяна е подполковник Станислав Петров, офицер от съветската противовъздушна отбрана. Според протокола той трябва незабавно да докладва атаката на висшето командване, което автоматично би задействало ядрен ответен удар.

Решението, което спаси света

Вместо да следва инструкциите сляпо, Петров проявява изключителна хладнокръвност и преценка. Той знае, че системата е нова и ненадеждна, а петте ракети не отговарят на логиката на истинска ядрена атака – която би включвала стотици, дори хиляди ракети.

Решението му да не докладва сигнала се оказва правилно: системата е сбъркала отраженията на слънчевите лъчи в облаците с ракети. Едно човешко решение предотвратява глобална катастрофа.

Последствия и признание

Въпреки героизма си, Петров не получава награда. Той е разпитан и порицан за „неправилно попълнени документи“. Инцидентът остава строго секретен до края на 90-те години, за да не се подкопава доверието на гражданите в СССР.

Едва след разпадането на Съветския блок историята излиза наяве. В последните години от живота си Станислав Петров получава няколко международни награди за решителността, която предотвратява потенциален ядрен апокалипсис.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN