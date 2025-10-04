1 USD
1.66681 BGN
Петрол
64.35 $/барел
Bitcoin
$122,651.0
Последвайте ни
1 USD
1.66681 BGN
Петрол
64.35 $/барел
Bitcoin
$122,651.0
Свят Кой е човекът, спасил света от ядрена война?

Кой е човекът, спасил света от ядрена война?

bTV Бизнес екип

Той проявява изключителна хладнокръвност и преценка

На 26 септември 1983 г. светът е само на едно решение от ядрена катастрофа. Алармите на съветската система за ранно предупреждение сигнализират за атака – пет междуконтинентални балистични ракети летят към СССР от Съединените щати. Милиони животи висят на косъм, а всяка грешка може да доведе до глобална катастрофа, пише History Extra.

В командния бункер „Серпухов-15“ на смяна е подполковник Станислав Петров, офицер от съветската противовъздушна отбрана. Според протокола той трябва незабавно да докладва атаката на висшето командване, което автоматично би задействало ядрен ответен удар.

Най-младият български милиардер прогнозира, че токенизацията ще завладее световните пазари

Решението, което спаси света

Вместо да следва инструкциите сляпо, Петров проявява изключителна хладнокръвност и преценка. Той знае, че системата е нова и ненадеждна, а петте ракети не отговарят на логиката на истинска ядрена атака – която би включвала стотици, дори хиляди ракети.

Решението му да не докладва сигнала се оказва правилно: системата е сбъркала отраженията на слънчевите лъчи в облаците с ракети. Едно човешко решение предотвратява глобална катастрофа.

Цената на войната: Ливан мобилизира международна помощ и разоръжаване на Хизбула

Последствия и признание

Въпреки героизма си, Петров не получава награда. Той е разпитан и порицан за „неправилно попълнени документи“. Инцидентът остава строго секретен до края на 90-те години, за да не се подкопава доверието на гражданите в СССР.

Едва след разпадането на Съветския блок историята излиза наяве. В последните години от живота си Станислав Петров получава няколко международни награди за решителността, която предотвратява потенциален ядрен апокалипсис.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата