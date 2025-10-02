Цената на войната: Ливан мобилизира международна помощ и разоръжаване на Хизбула

Световната банка оценява загубите за икономиката в размер на 14 млрд. долара, но редица държави и институции обещават финансова подкрепа

След над 14 месеца на военни действия между Израел и Хизбула, Ливан се изправя пред безпрецедентна икономическа и инфраструктурна криза. Според Световната банка страната се нуждае от около 11 млрд. долара за възстановяване, като около 3–5 млрд. трябва да бъдат публично финансирани за ключови сектори като енергетика, вода, транспорт и обществени услуги, а останалите 6–8 млрд. следва да дойдат от частни инвестиции, предимно за жилища, търговия и туризъм.

Снимка: Getty Images/iStock

Общите загуби за икономиката се оценяват на 14 млрд. долара. От тях 6,8 млрд. са в разрушена гражданска инфраструктура и 7,2 млрд. загуби от намалена продуктивност и пропуснати приходи. Жилищният сектор понесе най-тежкия удар с щети за около 4,6 млрд., като най-силно засегнати са областта Набатие, както и цялата южна част на страната.

Финансова подкрепа от Световната банка

Новото ливанско правителство дойде на власт с обещания за политическа стабилност и изготвянето на план възстановяване след разрухата, причинена от войната. Важно е да се отбележи, че Световната банка вече отпусна първи заем от 250 млн. долара за подкрепа на енергийния сектор, като общият й пакет за реконструкция възлиза на 1 млрд. долара. Първата фаза от проекта обхваща транспорт, вода, енергетика, образование, здравеопазване и общински услуги, като създава рамка за допълнително международно финансиране чрез прозрачен и координиран механизъм.

Към международната подкрепа се присъединяват също и държави като Франция и Ирак. По време на официално посещение в Париж премиерът на Ливан Науаф Салам получи обещание от Франция за осигуряване на финансова подкрепа в размер на 75 млн. евро за възстановяване чрез проект, воден от Световната банка. Президентът Еманюел Макрон подчерта необходимостта от структурни реформи и подкрепи пълното разоръжаване на Хизбула и утвърждаването на ливанската армия като единствена легитимна военна сила.

Снимка: bTV

Ирак също обеща финансова помощ от 20 млн. долара за реконструкция, обяви премиерът Мохамед Шия ал-Судани по време на 34-ия арабска регионална конференция в Багдад. Ирак подкрепя създаването на арабски фонд за възстановяване на Ливан и Газа, като сътрудничеството между двете държави включва доставка на гориво и здравни услуги от 2021 г. насам.

Планът за възстановяване

Паралелно с международната подкрепа Ливан се стреми към изпълнението на амбициозен национален план за възстановяване. Той включва ускорено възстановяване на разрушената инфраструктура, модернизиране на публичните услуги и гарантиране на прозрачност и ефективност чрез контрол на изпълнението от Министерството на обществените услуги и транспорта и Министерството на околната среда. Очакванията са всичко това отново да се случва с подкрепата на Световната банка.

Стъпки към пълно разоръжаване на Хизбула

На фона на разрушенията и международния натиск ливанската армия започва подготовка за пълното разоръжаване на Хизбула в Южен Ливан близо до израелската граница в рамките на три месеца, съобщи външният министър Юсеф Раджи. Висшият генерал Родолф Хайкал, който оглавява армейските части, представи план с пет етапа за поставяне на всички оръжия под държавен контрол, като първата фаза, включваща зоната южно от река Литани, трябва да приключи до края на ноември. Процесът включва премахване на оръжейни складове и отнемане на оръжията от бойци на Хизбула, засилени проверки и национални мерки за сигурност, като следващите етапи ще обхванат Бейрут и източната долина Бека.

Разоръжаването идва след година на тежки и интензивни военни действия, които унищожиха голяма част от арсенала на Хизбула и отслабиха неговото ръководство. Ливанската държава представя процеса като част от споразумението за примирие, което прекрати бойните действия през ноември, въпреки че Израел продължава въздушни удари и поддържа военни позиции на ливанска територия в близост до границата.

