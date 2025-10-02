Най-младият български милиардер прогнозира, че токенизацията ще завладее световните пазари

Той е в ТОП 3 на най-младите милиардери в света

Токенизацията на реални активи - от акции до недвижими имоти, ще се разпространи на финансовите пазари по целия свят, според българина Влад Тенев, главният изпълнителен директор на Robinhood Markets.

"Токенизацията е като товарен влак. Тя не може да бъде спряна и в крайна сметка ще "изяде" цялата финансова система", заяви Тенев на панел на крипто конференция в Сингапур, предаде CNBC.

"Мисля, че повечето големи пазари ще имат някаква рамка през следващите пет години", каза той, въпреки че добави, че достигането на 100% може да отнеме повече от десетилетие.

Токенизираният актив е дигитално представяне на реален актив, като акции, облигации или стоки, който може да бъде записан и търгуван в блокчейн или разпределен регистър.

През юни американската платформа за борсова търговия Robinhood, основана от българина Владимир Тенев и съдружника му Байджу Бат от Индия, започна да предлага над 200 токенизирани американски акции на клиенти в Европейския съюз, давайки им нов начин да получат експозиция към базовите активи. Този ход доведе до рязко покачване на акциите на компанията до рекордно високи нива.

"Мисля, че това ще се превърне в стандартния начин за експозиция към американски акции извън САЩ", посочи Тенев, цитиран от БНР.

Той очаква практиката да набере скорост, след като има по-голяма яснота по отношение на лицензирането и регулаторните въпроси в повече юрисдикции.

"Мисля, че това ще се случи, започвайки в Европа, но след това ще се разшири и в останалата част на света", каза Тенев.

От друга страна, Влад Тенев очаква САЩ да бъдат сред последните икономики, които действително ще се токенизират напълно, поради това, което той нарича по-голямата сила на задържане на финансовата инфраструктура.

Крипто индустрията отдавна прогнозира, че предстои масова токенизация на активи в блокчейна, обещавайки по-голяма пазарна ефективност.

И заедно с пускането на токенизирани акции от Robinhood, тази година имаше повече признаци, че предстои реално внедряване, като институционалните гиганти Morgan Stanley и BlackRock сигнализират за такъв интерес, отбелязва CNBC.

"Всъщност мисля, че криптовалутата и традиционните финанси живеят в два отделни свята от известно време, но те ще се слеят напълно", каза Тенев на днешното събитие в Сингапур.

Той посочи стейбълкойните – цифрови валути, проектирани да нямата силни ценови колебания, тъй като са обвързани със стока или фиатна валута като щатския долар – като ранен пример за токенизиран актив в реалния свят.

"Мисля, че криптотехнологията има толкова много предимства пред традиционния начин, по който правим нещата, че в бъдеще няма да има разлика", заключи Тенев.

