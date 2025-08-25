В тези страни в Европа има най-много свободни работни места

Безработицата и недостигът на работна ръка са сериозни проблеми в цяла Европа

Безработицата и недостигът на работна ръка са сериозни проблеми в цяла Европа. Евростат изчислява, че приблизително 13,1 милиона души са били безработни в ЕС през май тази година.

Въпреки че Европейската комисия въведе няколко политики за справяне със заетостта и социалните предизвикателства в ЕС, милиони работни места остават незаети. Към второто тримесечие на 2025 г. има над 1 милион незаети работни места в Германия и половин милион във Франция.

И така, къде са най-високите и най-ниските нива на незаетост в Европа? Колко свободни работни места има в европейските страни? И кои страни се нуждаят най-много от работници?

Какво е свободно работно място?

Свободното работно място е платена позиция, която е новосъздадена, незаета или е на път да се освободи. Според Евростат това означава, че работодателят активно търси подходящ кандидат извън предприятието. Работодателят може да планира да запълни позицията незабавно или в рамките на определен период от време, съобщава Euronews.

При изчисляване на процента на свободните работни места (JVR) се вземат предвид както броят на свободните работни места, така и броят на заетите позиции, за да се покаже общото търсене и свободните работни места. Това основно измерва дела на общия брой свободни позиции.

Например, процент от 3% означава, че ако има общо 100 работни места, 97 са заети, а 3 са свободни. През второто тримесечие на 2025 г. 2,1% от работните места в ЕС са свободни. Това е спад от 2,2% през първото тримесечие на 2025 г. и от 2,4% през второто тримесечие на 2024 г.

Въпросният показател - JVR варира от 0,6% в Румъния до 4,2% в Нидерландия. Тази голяма разлика отразява различните условия на пазара на труда в цяла Европа.

JVR е също 3% или по-висок в Белгия (4,1%), Австрия и Норвегия (и двете по 3,4%) и Малта (3%). Това показва, че Северозападна Европа има най-голямо търсене на работници. Източна и Южна Европа показват по-слабо търсене.

За някои страни данните за второто тримесечие все още не са налични, така че за сравнение се използват данни за първото тримесечие. Това може леко да повлияе на класацията.

Процент на свободните работни места над средното за ЕС в Германия и Франция

След Румъния, процентът на свободните работни места е най-нисък в Испания и Полша (0,8%), България (0,9%), Турция и Словакия (1,1%).

JVR е над средното за ЕС (2,1%) в двете най-големи икономики в Европа. Той е 2,5% както в Германия, така и във Франция. В Италия процентът е 1,7%.

Класация на свободните работни места: Германия, Великобритания, Франция, Нидерландия

Сред 30 държави, включително членове на ЕС, кандидати, Великобритания и държави от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), Германия има най-голям брой свободни работни места - 1,05 милиона.

В същото време Германия е най-популярната дестинация за миграция в Европа. Германия е имала най-голям абсолютен брой имигранти през 2023 г., според Евростат. Тя е получила 324 000 от страни от ЕС, 905 000 от страни извън ЕС и 42 000 от неизвестен произход – общо 1 271 000.

Испания обаче показва различна картина. Тя е на 8-мо място по свободни работни места със 145 000, но е плътно зад Германия по обща имиграция с 1,25 милиона. Това показва, че всяка страна трябва да се разглежда отделно, като се вземат предвид фактори като размера на икономиката ѝ и тенденциите на растеж.

Обединеното кралство (по оценка на Службата за национална статистика) е второ със 781 000, следвано от Франция с 504 000. Нидерландия е на четвърто място с 400 000 свободни работни места.

Турция има 206 000 свободни работни места. През 2024 г. страната регистрира и най-високия процент млади хора, които не работят, не учат или не се обучават (NEET).

Други страни с над 100 000 свободни работни места включват Белгия (170 000), Австрия (148 000), Испания (145 000), Швеция (113 000), Норвегия (107 000) и Полша (101 000).

Исландия (5000) има най-малък брой свободни работни места, следвана от Люксембург (7000), Малта (8000) и Северна Македония (10 000).

Недостигът на квалифицирани кадри се превръща в основно предизвикателство за работодателите в цяла Европа според проучвания. Например, проучване на ManpowerGroup от 2023 г. установи, че 75% от работодателите в 21 европейски държави не могат да намерят работници с подходящите умения. Това е увеличение спрямо 42% през 2018 г. - увеличение с 33 процентни пункта. В това проучване Германия и Гърция регистрираха най-висок процент от 82%.

