5 признака, че сте заседнали в токсична работна среда

Токсичната работна среда може да навреди на здравето, мотивацията и отношенията ви с колегите. Когато знаете за какво да следите може по-лесно да разпознаете негативизма на работното място, което ще ви позволи да се справите с него по-ефективно и успешно.

Международната платформа за онлайн търсене на работа и публикуване на автобиографии Indeed изброява някои често срещани признаци, че трябва да преосмислите къде и с кого работите.

1. Постоянно сте болни и уморени

На токсични работни места често се чувствате „изтощени“, изтощени и болни поради нивото на стрес, на което сте изложени. Ако често се разболявате или сте постоянно изтощени и уморени, това може да означава, че работната ви среда се отразява на здравето ви.

2. Малък или никакъв ентусиазъм

Когато сте на работа, огледайте се, за да видите дали някой е наистина щастлив и усмихнат. Ако не виждате позитивни разговори или служители да общуват, това може да показва токсичност. Тази липса на мотивация и морал може да се разпространи върху всички в работната среда, създавайки нарастващ проблем.

3. Висока текучество на служителите

Ако забележите, че хората често напускат компанията или екипа, това може да означава, че другите са разпознали токсичността на работното място. Лошата атмосфера, болестите и общата липса на ентусиазъм могат да накарат служителите да търсят работа другаде.

4. Групиране, изключване и клюки

Ако забележите сплотена група от хора на работното място, която изключва другите, това може да е признак за токсично работно място. Макар че е нормално да имате приятели и познати на работното място, всяко поведение, което показва, че тези групи действат като клика и разпространяват негативизъм или клюки, насърчава токсичността.

5. Предотвратено развитие

Ако вашата компания не предлага възможности за обучение или менторство, е възможно тя да не се интересува от вашето развитие. Макар че не е работа на вашия работодател да ви мотивира да продължите обучението си, липсата на подкрепа може да е признак за токсично работно място. Това може да ви насърчи да търсите други възможности.

